【武漢肺炎】防疫再升級 新北市即日起需戴口罩才准進入

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）新北市長侯友宜昨(5)日召開第35次新冠肺炎防疫應變會議，對於清明節連假期間，人潮湧入全台各大風景區，他擔憂群聚現象會造成防疫破口，指示市府各機關留意收假後的境內管控狀況，也再次呼籲民眾「不要趴趴走」，別讓這陣子的努力都白費；同時，市府大樓即日起落實強制戴口罩措施，為市民及同仁健康把關

侯友宜表示，他不斷的宣導民眾避免到人潮多的地方，與人接觸也要保持適當距離，尤其當風景區的旅館訂房率達到七、八成時，就可能出現防疫破口，讓疫情快速蔓延。

台中大甲鎮瀾宮媽祖遶境活動被民眾批評而停辦，此時清明節連假卻有許多民眾聚集到風景區，令人擔憂與難過，可能讓先前的防疫努力都白費了。

侯友宜表示，因應清明連假，新北市政府事前向民眾強力宣傳線上追思、不要返鄉，以及少到人多景點，新北市各大風景區人潮減少七、八成，實地去掃墓的民眾也減少六至七成，侯友宜說，寧願超前部署帶給市民些微不便，而非等到事情發生才開始採取補救措施。

為防範連假後疫情擴增，新北市政府秘書處今日也宣布，4月6日起進入新北市政府大樓須強制戴口罩，體溫異常或未戴口罩者不得進入，以最嚴謹的標準保障市民與市府同仁健康。