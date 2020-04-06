寫起來！躲武漢肺炎宅在家？台灣文學獎370萬獎金等你拿！

(台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導)2020台灣文學獎5月起徵獎，今年的創作獎和金典獎分開徵件及頒獎，不同的文學表現將各有亮點，相互輝映，總獎金更提高至370萬。

新冠肺炎（Covid-19，俗稱武漢肺炎）影響全球，除了重創經濟，藝文產業也叫苦連天，展覽腰斬、交易市場冷清等困境接踵而來，對此，文化部不只祭出52.2億紓困金，更攜手國立台灣文學館（以下簡稱台文館）推出台灣文學獎，讓民眾待在家時，可以靜心理清思緒創作。

台文館說明，今年台灣文學獎獎項增設創作類，總獎金更提高至370萬，是目前台灣官方總獎金最高的文學獎。採兩階段徵件，2020年5月1日至6月1日為創作獎；6月1日至7月1日金典獎開始報名收件。分為金典獎2項、創作獎10項，共兩類12項。

台文館表示，為扶助台灣文學創作環境，獎掖各語種族群及各文類文學出版與創作，台灣文學獎自2019年起圖書類不設限文類徵獎。2020年變革為擴大創作類獎項，取消往年小說、散文及新詩文類輪流，改為每年徵選，即「台語文學創作獎」小說、散文、新詩得獎者各取1名，「客語文學創作獎」及「原住民華語文學創作獎」亦同，期許更能實質鼓舞台灣母語書寫創作。

報名請至文化部「獎補助資訊網」，點入「2020台灣文學獎」填寫資料，再印出紙本，併同應附資料於截止期限內掛號郵寄「國立台灣文學館公共服務組」完成報名手續，敬邀文學好手參加，也邀請出版社主動推薦。



(圖/台文館)



(圖/台文館)