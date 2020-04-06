要防疫也要做公益，力麗集團為醫護加油！

受新冠肺炎疫情衝擊，全台血庫拉警報！為了支援醫護及醫療體系，台北捐血中心與力麗集團及所屬關係企業再次號召大家一起來捐血。捐血活動於4月1日(三)上午9：30起在台北市松江路161號力慈中醫旁空地舉辦，捐血成功的民眾除可獲得力麗觀光300元折價券與DP旅行沐浴組外，前30名另可參加加碼抽獎活動，盼社會大眾在防疫之餘也能挽袖捐血，為台灣的醫護體系加油!

在企業社會責任的理念下，力麗集團不落人後長年推動公益活動，4月1日(三)發動企業愛心日動員關係企業，包含紡織、營建、環工、飯店、貿易、科技、能源、長照、食品、基金會等十大事業體，當日9:30-16:00與台北捐血中心合作舉辦「要防疫也要做公益」捐血活動，地點於力麗商業大樓對面 (台北市松江路161號力慈中醫旁空地)，當日將由集團各公司董事長等一級主管帶領員工一起前往捐血車捐血，除號召集團員工一起響應捐血外，更提供了住宿折價券與DP旅行沐浴組等好禮，盼能吸引附近上班族及民眾一起為社會大眾盡一份心力。

此次合作舉辦捐血的台北捐血中心指出，為提供民眾安全的捐血環境，捐血點均落實體溫測量、手部消毒及健康問診的防疫措施，並加強捐血場所通風及增加消毒頻率，以確保民眾在安全無虞的環境中完成捐血。另外也提醒民眾如於捐血後出現發燒、呼吸道感染或肺炎徵狀，應盡速就醫並撥打專線通知捐血中心；而自中央流行疫情指揮中心公布之二級及三級旅遊警示地區返臺之民眾，以及曾被確診感染新型冠狀病毒或曾與確定病例之密切接觸者，請暫緩捐血28天。

力麗觀光董事長蔡宗易表示，在新冠肺炎疫情緊繃之際，力麗集團春節過後立即佈署防疫作法，集團旗下各相關企業飯店事業體，也嚴謹進行進出逐次量體溫、帶口罩、使用空間增加擦拭頻率等，均高標準落實執行。此次受台北捐血中心請託，雖於新冠肺炎疫情緊繃之際，除戮力做好防疫工作外，在安全的捐血環境下以「要防疫也要做公益」為號召，在4月1日上班日進行捐血公益活動，集團各相關事業體也進行分時分流的方式進行，並廣邀客戶、民眾挽袖捐血、展愛心，協助紓緩國內嚴重缺血的現象，幫助醫療用血之需，散發愛的力量溫暖社會。

台北捐血中心與力麗集團「要防疫也要做公益」活動於4月1日(三)在力麗商業大樓對面舉辦，為能吸引民眾響應，捐血成功的民眾可獲得力麗觀光飯店300元折價券與DP旅行沐浴組外，前30名還可參加抽獎活動，有機會抽中力麗觀光貴賓聯合住宿券等好禮。另外，凡加入會員即享有會員消費95折優惠，累積點數還可兌換力麗觀光飯店旗下各館住宿券及精美旅行禮品，千萬不要錯過。活動詳情請洽力麗觀光官網查詢 https://reurl.cc/4R3b33。