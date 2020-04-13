〈時評〉瘟疫過後　你我該怎麼辦？

「明天過後」是一部熱賣的電影，它在告訴我們，面對大自然，人類其實是很渺小的。新冠肺炎病毒肆虐，人類付出慘痛的生命代價，生活秩序大亂，但是，它終將過去，當新冠肺炎結束後，我們又會面對一個新的社會秩序。

由於現在交通方便，各國又積極發展觀光產業，簽證容易，邊境管制較過去為寬鬆，歐盟申根區免簽，這種地球村的生活方式，對於促進經濟䌓榮及人類互相了解 ，有相當幫助。但是，如今那麼多國家疫情嚴重，死亡率攀升，各國不得不封城鎖國，而且即使疫情獲得控制之後，捲土重來的可能性非常高，邊境管制受到各國重視，未來勢必從嚴，應可預見。

這次疫情爆發，造成許多經濟活動近乎停擺，商店、公司行號關門，企業主受傷慘重，牛津經濟研究院預估，4月份美國就業市場將損失2400萬個就業機會，失業率達15％，共有3000萭人失業，幾乎是2009年金融海嘯的2倍。中國也好不到那裡去，復工不代表復產，沒有國際訂單，還是困境，失業率預料將爆發性增加，到年底失業率可能達到15％。台灣經濟一樣痛苦，企業倒閉，商店關門，員工失業，中產階級大幅陷落，直接衝擊經濟景氣及社會穩定，即使有政府補助，幫助也相當有限，創傷要想復原，時間會拉得很長，當前首要課題是刺激內需，增加國內就業機會，才能逐步解決中產階級失落的問題。

經濟不景氣，辦公室、店面大量空租，商用不動產要想出售，一定困難，而且價格不會好，另外失落的中産階級，付不出房租，出租的公寓、套房，租金行情也不好，售價當然受影響，房地產不景氣會拉一段相當長的時日，但是這次新冠肺炎各國要求社交距離，以前單身或學生，找人共住分攤費用的習慣恐將打破，大家擔心會被傳染疾病，寧願選擇自我隔離獨居，所以單身公寓或宿舍應有相當大的需求。

金融業在這一波疫情，恐怕受創不輕，原因是各國央行降息，銀行存放款利差原已有限，現在再縮小，更辛苦，再加上出國觀光旅遊驟停，銀行賺不到換匯利差，損失慘重，而願意理財的中產階級面臨失業，現吃都不夠，又如何存糧？看來金融業也要有過寒冬的打算，至少不要吃太多呆帳，保住老本，日後才能再圖東山再起。

餐飲界只要看一下海霸王在門口推出50元便當，就知道存活有多辛苦。台灣一堆老字號，口味獨特的店家，如北平館、上海菜、江浙口味、台菜料理、客家菜，都被迫歇業，只剩下財力雄厚，成本控管嚴格，而且深獲年輕人喜愛的麥當勞、肯德雞、披蕯店，遇上送餐業正好蓬勃發展，活的不錯，至於有上市櫃背景的連鎖餐飲店，因為知名度夠，財務調度容易，還可以存活，其他傳統口味的老店，未來恐怕只能活在大家的記憶裡。

至於國際大環境呢？最近英、美將新冠肺炎責任齊指中國，而且重言批評，揚言疫情過後，將重新規劃產業新秩序，考慮不再使用華為產品，可見已埋下互不信任的種子。歐盟也微詞暗指，中國要為疫情負責。中國當然不肯認帳，同様重言回批，此時不如團結抗疫，俟疫情結束後，再來檢討。但是東西方重回對抗戲碼，恐怕難免。

不論人類生技醫學如何發達，病毒始終是無法根除的天敵，回顧天花、瘧疾、鼠疫、肺結核、西班牙流感、霍亂、愛滋病，斑疹傷寒、麻疹、猩紅熱，那一次人類不是要付出慘痛的代價，才得以逐漸控制。人類千萬不能自比萬物之靈，地球霸主，面對大自然必須謙卑，惜物節用，尊重生命，否則一旦遭遇反撲，代價慘痛。