〈財經主筆室〉美失業人口陡升千萬 台灣應提防全球經濟急劇惡化

受到武漢肺炎疫情影響，美國3月中首次申請失業救濟金人數上周公布，創下新高來到664.8萬人，而季調初領失業救濟金人數同樣創新高，大增至328萬人；失業率是最能反映疫情影響經濟的指標，已有專家預估，受到各國對主要市場的封鎖，經濟活動驟減情形將非常嚴重，全球經濟成長將趨於零，這可能將是1929~1933年經濟大蕭條以來最嚴重衰退。

2008年爆發金融危機，大約900萬美國人丟了工作，但僅僅在過去兩週，就已有約1,000萬美國人失業。主要是美國許多州為了遏止疫情傳播，下令許多商家暫時停止營業，估計這決定就影響20%美國勞動人口，部份已經失業美國人還來不及申領救助金，實際數字可能會更高，況且在不久後，美國有可能會發布全國禁足令，失業人口必將大幅攀高。

美國目前並沒有計劃仿效英國，讓政府代替僱主支付員工薪酬，況且美國過去在經濟衰退期間，多數沒有保留員工習慣，這也是為什麼最近美國失業人數快速上升的主因。最近美國國會通過川普政府所提2兆美元援助方案，將直接向受影響的家庭或公司發放援助金，方案也擴大了援助目標，一些被留職停薪的人可望受惠，但對於減緩請領取失業救濟金的人數，短期助益不大。

據統計，2019年全球GDP比重前15名的國家依序為：美國、中國、日本、德國、印度、英國、法國、義大利、巴西、加拿大、俄國、南韓、西班牙、澳洲及墨西哥，這前15名的國家基本上都是人口多或面積大，而這15個國家在2019年全球GDP比重高達76%，大國主宰著世界經濟局面，尤其前5名的美、中、日、德、印就佔了54%，其中任何一個國家出現大變化，結果都會衝擊著全球經濟，更何況這些國家大都是受這次新冠疫情影響的重災戶。

美國一直是全球最大消費市場，因人口數量排世界前3、人均GDP排世界前5。美國民眾有較強的消費意願，但多數民眾收入和支出僅打平，有時超支還要借款消費，讓三億多人口的美國，能夠長期霸占著全球最大消費市場寶座。2019年美國全年社會消費品零售總額為6兆2,375億美元，其中零售消費5兆4,675億美元，食品消費為7,699億美元。

有外媒統計，美國年輕人大約70%的人均存款都不足1,000美元，錢全都拿來消費，這也是為何這次疫情爆發讓眾多美國人失業，連基本的房租都沒能力繳納。美國財經專家就預估，美國勞動市場正在急劇惡化，第2季失業率很可能會超過10%，5月單月峰值將超過13%，這意味著失業勞工數量將比過去全球金融危機之後還多，2009年10月最高峰為10.2%。

聯合國曾針對美中貿易戰結果報告指出，貿易戰導致美中兩敗俱傷，美國的損失很大程度上與消費價格上漲有關，而中國的損失與大量出口損失有關，美國實施對中國提高關稅，中國單單2019年上半年就損失350億美元，但報告中也提到台灣因貿易轉移成貿易戰最大受益者之一。此次新冠疫情導致全球經濟將面臨零成長，美中兩大經濟體同步急凍將面臨嚴峻考驗，台灣似乎已經沒有再次撿到槍好處可撈了，台灣政府及企業宜提早因應來渡過這個全球經濟的寒冬。