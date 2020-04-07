〈時評〉中國武漢肺炎給全球的三個啟示

從客觀數據與真實情境看，肆虐全球的武漢肺炎，至少可以給世人三個啟示。

第一，保持距離、以策安全：這不僅指人與人之間的防疫之道，更指國與國之間的防疫之道，尤其是世界各國與中國之間的防疫之道！從跟中國相對地理位置的觀點看，台灣不會比日本、韓國有利，更甭說跟歐洲諸國及美國比了；但是，一向示好、討好中國不遺餘力的韓國與長期不敢對中國說不的日本，顯然都錯失了在武漢肺炎疫情第一時間築起防火牆的契機，反倒是阻絕服貿協議在先、2016的政黨輪替再遭中國限縮遊客規模抵制的台灣，相對贏得了阻擋疫情於境外的有利條件而災情相對輕微。尤其，在歐洲，看到扮演一帶一路急先鋒的義大利，受疫情傷害的程度也最嚴重，無疑顯示：與中國交往愈親近熱絡，受傷受害也愈大！換言之，與中國（心理而非地理）距離有多大，安全就有多大！

第二，相信中國，自討苦吃：相信中國當初宣稱的「武漢肺炎可防、可控、可治」而失去戒心的歐洲、美國，現在都在大啖苦果；讓人不禁興嘆，信耶穌、得永生，信中國、信習近平得武漢肺炎！一開始可以讓吹哨者寫「訓誡書」閉嘴，可以把武漢肺炎源頭先推給蝙蝠、武漢華南海鮮市場，後栽贓是來自於美軍、義大利，這樣的中國，有啥事做不出？有啥話講不出？中國3月1日號稱武漢肺炎確診數是80026、2912人死亡，到4月4日才81666確診、3322死亡，有這麼漂亮的防疫成績，滯留武漢的許多台商及家屬卻還千方百計想搭機回台灣，此其中的矛盾弔詭真不知要從何說起？湖北號稱解禁了、沒問題了，可湖北、江西雙方公安竟然在交界關卡處為通行問題大打出手，這背後又透露了什麼說不出口的訊息與苦楚？

第三，中國製造，黑心保證：台灣在口罩國家隊將日產量拉升到1300萬片後，蔡英文總統於4月1日宣布將免費捐贈醫療用口罩給疫情嚴峻的歐洲11國700萬片、美國200萬片及友邦100萬片，這項雪中送炭的即時義舉，自是普獲國際好評！相形之下，中國美其名為對外「援助」的口罩等防疫物資，只賣（換）不送還不打緊，要命的是，來自中國的口罩（還有快篩試劑、額溫槍等）因為未能通過功能檢測，紛遭荷蘭、西班牙、土耳其、捷克、馬來西亞等國擱置或退回。趁火打劫發災難財已駭人聽聞，還以瑕疵品提供第一線醫療人員使用，是品質、品管本來就是如此這般，還是背後別有居心？這不是黑心的行徑，什麼才是？

武漢肺炎爆發之初，中國對疫情是罩上重重黑幕的。武漢封城前，毫不設防讓五百多萬人離開（尤其武漢當局在1月23日凌晨2時公告將於8小時後封城引發的瘋狂大逃亡），形成疫情自武漢向外輻射的破口，甚至於形成疫情自中國向全球（尤其歐洲、美國）擴散蔓延的破口。說武漢肺炎是害慘全世界的「中國製」黑心產品，誰曰不宜？

（作者為新竹教育大學退休副教授）