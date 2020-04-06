最新！台灣6日新增10例武漢肺炎確診　五一勞動節連假怎麼放？

(台灣英文新聞/生活組 台北綜合報導)台灣今日新增10例新冠肺炎確診案例，一為本土案例。

中央流行疫情指揮中心今(6)日公布，國內新增10例確診新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）案例，一案為本土感染，其中本土個案為案356、343年僅4歲的孫子，傳北部某公托停課，就是因為此案，詳情將於下午記者會說明。台灣至今累計確診案例達373例，5例死亡。

指揮官陳時中表示，今日記者會於早上10點提前開始，是因為連假期間許多景點過度壅擠，會增加群聚風險，為增強防疫量能，開始規劃彈性上班，請連假出遊者自主健康管理，要戴口罩，禁止不必要外出，保持社交距離。延伸閱讀:台灣富邦、新光、國泰緊急下令 連假到訪國家級警報景點居家辦公

陳時中強調，有症狀者不可以上班上學。國內防疫安全需要大家主動配合各項防治措施，才能將疫情傳播風險降到最低。

防範武漢疫情傳播，旅遊業首當其衝，陳時中更對他們感到抱歉，並說五一勞動節的連假會因應疫情變化作調整。

指揮中心說明，清明連假民眾南來北往互動頻繁，且部分觀光景點人潮密集，為確保國內社區防疫安全，民眾若在連假期間曾至人潮擁擠的地方活動，請自主健康管理14天，避免出入公共場所，外出時務必配戴口罩，儘可能在家上班。如有身體不適請撥打免付費防疫專線1922，就醫時務必告知旅遊史。

指揮中心再次提醒，民眾應做好個人手部衛生與咳嗽禮節；與他人保持室內1.5公尺、室外1公尺的社交安全距離，若無法保持請配戴口罩；搭乘大眾運輸時，應全程配戴口罩並配合量測體溫，勸導不聽最高罰新台幣1萬5千元；若身體不適請戴口罩速就醫，主動告知旅遊、接觸史等，並落實生病在家休息。