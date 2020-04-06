防五一連假人潮　指揮中心：夜市、旅遊景點擬採流量管制

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情蔓延， 台南市長黃偉哲（前左）4日晚間親赴易有人潮聚集的 夜市，向民眾加強宣導防疫... 武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情蔓延， 台南市長黃偉哲（前左）4日晚間親赴易有人潮聚集的 夜市，向民眾加強宣導防疫，呼籲民眾保持安全社交距 離。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）清明連假四天，全台11處旅遊景點湧現出遊人潮，面對即將來的五一連假，為了避免重現清明連假的人潮，中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，將針對夜市等景點擬採流量管制和單一出入口。

中央流行疫情指揮中心昨（5）日下午舉行記者會，針對武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫強調社交距離，但清明節連假卻見墾丁等風景區人擠人，媒體詢問對於接下來五一連假，疫情中心是否會有相對應的措施，平衡防疫和國內旅遊。

中央社和聯合報報導，指揮中心副指揮官陳宗彥表示，針對五一連假，包括夜市、觀光景點，都會考量注意、觀察，包括了解各熱門旅遊景點附近飯店的訂房數，並和夜市、觀光景點等店家討論，希望透過總量管制或單一出入口等方式，確保社交距離，降低感染風險，讓大家可以去，店家也能做生意，會找平衡點。

指揮官陳時中表示，整體方向從各景點，停車場限一定數量，另也增開行人徒步區，讓人數不那麼密；各地方做流量管制，夜市進出入等，保持適合的社交距離、同時讓多少人進入；旅館飯店也是達一定量就不繼續收客。

陳時中表示，還是希望民眾能維持正常生活，防疫也同時進行，要旅遊的話，建議大家不要擠在連假出遊，多多利用平常休假日，平常日也可以；訂定彈性上班，讓上下班不會擠在同時，擬相關做法指引，下週做討論定案。