台灣富邦、新光、國泰緊急下令　連假到訪國家級警報景點居家辦公

(台灣英文新聞/生活組 台北綜合報導)連假吸引大批人潮，富邦金控恐成武漢肺炎防疫破口，十分有警覺性的緊急宣布曾到訪國家級警報景點同仁必須居家辦公兩週。

不少民眾被武漢肺炎給悶壞了，選擇在清明連假期間趴趴走，尤其花東地區及墾丁再現大批觀光人潮，然而新冠病毒卻沒有跟著我們一起放連假，許多逛大街的民眾不僅未保持社交距離，該戴上的口罩也不見蹤影，這現象不單讓醫界捏了把大冷汗，現在各界都十分緊繃，恐成為防疫破口造成大爆發。延伸閱讀：清明連假墾丁人潮擁擠 指揮中心發布國家級警報

富邦金已開出第一槍，宣布於連假期間至國家級警報景點旅遊的同仁要居家辦公12天。消息一出各金控也十分緊張，新光金及國泰金控也立刻跟進，傳出國泰約有1200位員工須居家辦公2週。

富邦金控昨(5)日宣布，考量清明連假期間人潮移動頻繁，許多景點人潮眾多，且未保持社交距離，可能導致公司防疫破口。若同仁或同住親友於4月2日至5日曾前往政府4月4日細胞簡訊所載的11個熱門風景區/景點(無論是否過夜) 請同仁於4月6日至17日改為「居家辦公」。

富邦金控說明，11個風景區/景點，包含阿里山森林遊樂園、花蓮東大門夜市、嘉義文化路、台南關子嶺、虎頭坤、烏山頭水庫及湖境渡假會館等坤塘風景區、高雄興達港、旗山老街、雲林北港朝天宮等10處、屏東縣南州鄉以南(含墾丁觀光景點)。

富邦金控強調，會立即調查員工假期旅遊足跡，完成未來居家辦公通知與人力部署，居家辦公都不會扣個人年假，視為正常上班，所有服務也會正常進行。