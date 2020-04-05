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【武漢肺炎】CNN報導: 台灣抗疫堪稱民主國家典範　卻遭WHO拒之門外

CNN讚許台灣稱，台灣不需要像中國或其他國家那樣，實施嚴格的封城令，依然能夠控制武漢肺炎疫情。

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By 宇妍, 台灣英文新聞
2020/04/05 22:34
圖/CNN官網

圖/CNN官網

（台灣英文新聞/宇妍 綜合外電報導）美國有線電視新聞網（CNN）今天(5日) 刊出記者 James Griffiths 的報導，稱讚台灣此次對武漢肺炎疫情的應變能力，在全球首屈一指 ("Taiwan's coronavirus response is among the best globally")

文章指出，1月25日，全世界才剛剛聽說武漢肺炎正在席捲中國之際，人口差不多都是2400萬的台灣與澳洲，同時通報新增4個確診案例。

經過10週後的現在，澳洲已將近5000人確診，台灣則不到400例。

報導指出，在世界其他地方疫情失控之際，台灣防疫得宜，辛苦地守了下來。更特別的是，台灣指揮中心每天舉行記者會，迅速透明地公開疫情，足可成為其他國家的典範，證明民主國家無須像中國那樣祭出專制手段，依然能夠控制疫情。此外台灣也免於像中國或其他國家那樣，實施嚴格的封城令 (strict lockdowns)。

In particular, Taiwan's rapid and transparent response -- with medical officials holding daily briefings on the matter -- has been held up as an example of how democracies can still rein in epidemics, even as some were claiming only an autocratic government like China's could effectively control such a rapidly spreading virus. Taiwan also avoided the type of strict lockdowns that characterized the response in China and many other countries.　（CNN)

報導指出，2003年嚴重急性呼吸道症候群（SARS）來襲時，台灣是受創最慘重的國家之一，超過15萬人隔離、181人死亡。

雖然SARS疫情規模比現在俗稱「武漢肺炎」的2019冠狀病毒疾病小得多，但對亞洲帶來極大衝擊，相對的，也為亞洲人因應未來疫情帶來長遠影響。正因為有對抗SARS經驗，亞洲許多地區面對武漢肺炎時，比全球其他地區更加積極並且快速因應，無論是政府層面或社會層級。

早從今年1月起，亞洲許多地區就已實施邊界管控，人們也將配戴口罩，視為日常生活的一部分。

CNN援引美國醫學會期刊（JAMA）近期報告說，台灣有世界等級的健保制度(a world-class health care system) ，而且是全民納保。農曆過年期間武漢傳出疫情時，SARS期間成立的中央流行疫情指揮中心很快就做出因應。

CNN記者引述美國醫學會期刊這篇報告的共同作者、史丹佛大學副教授王智弘（Jason Wang）表示：「台灣過去5週迅速訂定並落實了至少124條行動要項來保護公共衛生。」「他們認為邊界管控不足以控制疫情，因此訂了這些政策與行動。」

雖然1月間，美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）研究曾指出，台灣是中國以外最高風險的地區之一，因為兩者地理位置與關係近，也有交通往來。

但就在其他國家還忙著辯論該不該做什麼的同時，台灣早就動了起來 ，並且果決地實施了禁止到中國旅遊、禁止國際郵輪靠岸、並且對違反居家檢疫措施者開罰等等措施。

王智弘和文章的共同作者寫道：「有鑑於2019冠狀病毒疾病在世界各地持續擴散，了解台灣迅速落實的行動要項，以及相關行動所獲致的成效，對其他國家的疫情控制應該有很大的啟發作用。」

CNN說，台灣的實力不只如此，更強的是台灣在限制口罩出口好幾周之後，不但自行生產了足供內需的的口罩，蔡總統甚至在上周三宣布捐出一千萬枚口罩給災情嚴重的美國、歐洲、和友邦國家。

CNN指出，台灣在遏阻疫情方面相對成功，但歐美國家卻未及時在今年1、2月跟進台灣的腳步，錯失遏阻疫情蔓延的時機，其中一個原因或許正因台灣並非世界衛生組織（WHO）的成員。

因為中國的關係，台灣遭排除於WHO組織門外，反而迫使台灣更早獨立做出正確的決定。CNN也引述副總統陳建仁上周對美國商會 (American Chamber of Commerce)的談話稱: 台灣希望成為一個好的地球公民，並貢獻一己之力，但卻不得其門而入。

"We want to be a good global citizen and make our contribution, but right now we are unable to."

不但如此，3月份香港電台(RTHK)女記者唐若韞（Yvonne Tong）視訊訪問世界衛生組織(WHO)高級顧問艾沃德(Bruce Aylward)，談台灣加入WHO的問題時，艾沃德一再裝傻閃避問題，後來更疑似切斷視訊。這段訪問讓各界對WHO議論紛紛。

然而對於CNN記者詢問關於台灣的會籍問題時，WHO的回覆依然相當官式，不著邊際，認為不該將公共衛生問題與會籍問題混為一談。

WHO一名發言人在電郵中向CNN記者表示:「台灣的案例少是因為人口相對較少，WHO一直都有掌握，也向各地區的國家學習，包括台灣當局。」

"The Taiwanese caseload is low relative to population. We continue to follow developments closely. WHO is taking lessons learned from all areas, including Taiwanese health authorities."

(A spokesman for the WHO)

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