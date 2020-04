【武漢肺炎】CNN報導: 台灣抗疫堪稱民主國家典範　卻遭WHO拒之門外

(台灣英文新聞/宇妍 綜合外電報導)美國有線電視新聞網(CNN)今天(5日) 刊出記者 James Griffiths 的報導,稱讚台灣此次對武漢肺炎疫情的應變能力,在全球首屈一指 ("Taiwan's coronavirus response is among the best globally") 。

文章指出,1月25日,全世界才剛剛聽說武漢肺炎正在席捲中國之際,人口差不多都是2400萬的台灣與澳洲,同時通報新增4個確診案例。

經過10週後的現在,澳洲已將近5000人確診,台灣則不到400例。

報導指出,在世界其他地方疫情失控之際,台灣防疫得宜,辛苦地守了下來。更特別的是,台灣指揮中心每天舉行記者會,迅速透明地公開疫情,足可成為其他國家的典範,證明民主國家無須像中國那樣祭出專制手段,依然能夠控制疫情。此外台灣也免於像中國或其他國家那樣,實施嚴格的封城令 (strict lockdowns)。

In particular, Taiwan's rapid and transparent response -- with medical officials holding daily briefings on the matter -- has been held up as an example of how democracies can still rein in epidemics, even as some were claiming only an autocratic government like China's could effectively control such a rapidly spreading virus. Taiwan also avoided the type of strict lockdowns that characterized the response in China and many other countries. (CNN)