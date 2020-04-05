【武漢肺炎】CNN報導: 台灣抗疫堪稱民主國家典範　卻遭WHO拒之門外

（台灣英文新聞/宇妍 綜合外電報導）美國有線電視新聞網（CNN）今天(5日) 刊出記者 James Griffiths 的報導，稱讚台灣此次對武漢肺炎疫情的應變能力，在全球首屈一指 ("Taiwan's coronavirus response is among the best globally") 。

文章指出，1月25日，全世界才剛剛聽說武漢肺炎正在席捲中國之際，人口差不多都是2400萬的台灣與澳洲，同時通報新增4個確診案例。

經過10週後的現在，澳洲已將近5000人確診，台灣則不到400例。

報導指出，在世界其他地方疫情失控之際，台灣防疫得宜，辛苦地守了下來。更特別的是，台灣指揮中心每天舉行記者會，迅速透明地公開疫情，足可成為其他國家的典範，證明民主國家無須像中國那樣祭出專制手段，依然能夠控制疫情。此外台灣也免於像中國或其他國家那樣，實施嚴格的封城令 (strict lockdowns)。

In particular, Taiwan's rapid and transparent response -- with medical officials holding daily briefings on the matter -- has been held up as an example of how democracies can still rein in epidemics, even as some were claiming only an autocratic government like China's could effectively control such a rapidly spreading virus. Taiwan also avoided the type of strict lockdowns that characterized the response in China and many other countries. （CNN)

報導指出，2003年嚴重急性呼吸道症候群（SARS）來襲時，台灣是受創最慘重的國家之一，超過15萬人隔離、181人死亡。

雖然SARS疫情規模比現在俗稱「武漢肺炎」的2019冠狀病毒疾病小得多，但對亞洲帶來極大衝擊，相對的，也為亞洲人因應未來疫情帶來長遠影響。正因為有對抗SARS經驗，亞洲許多地區面對武漢肺炎時，比全球其他地區更加積極並且快速因應，無論是政府層面或社會層級。

早從今年1月起，亞洲許多地區就已實施邊界管控，人們也將配戴口罩，視為日常生活的一部分。

CNN援引美國醫學會期刊（JAMA）近期報告說，台灣有世界等級的健保制度(a world-class health care system) ，而且是全民納保。農曆過年期間武漢傳出疫情時，SARS期間成立的中央流行疫情指揮中心很快就做出因應。

CNN記者引述美國醫學會期刊這篇報告的共同作者、史丹佛大學副教授王智弘（Jason Wang）表示：「台灣過去5週迅速訂定並落實了至少124條行動要項來保護公共衛生。」「他們認為邊界管控不足以控制疫情，因此訂了這些政策與行動。」

雖然1月間，美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）研究曾指出，台灣是中國以外最高風險的地區之一，因為兩者地理位置與關係近，也有交通往來。

但就在其他國家還忙著辯論該不該做什麼的同時，台灣早就動了起來 ，並且果決地實施了禁止到中國旅遊、禁止國際郵輪靠岸、並且對違反居家檢疫措施者開罰等等措施。

王智弘和文章的共同作者寫道：「有鑑於2019冠狀病毒疾病在世界各地持續擴散，了解台灣迅速落實的行動要項，以及相關行動所獲致的成效，對其他國家的疫情控制應該有很大的啟發作用。」

CNN說，台灣的實力不只如此，更強的是台灣在限制口罩出口好幾周之後，不但自行生產了足供內需的的口罩，蔡總統甚至在上周三宣布捐出一千萬枚口罩給災情嚴重的美國、歐洲、和友邦國家。

CNN指出，台灣在遏阻疫情方面相對成功，但歐美國家卻未及時在今年1、2月跟進台灣的腳步，錯失遏阻疫情蔓延的時機，其中一個原因或許正因台灣並非世界衛生組織（WHO）的成員。

因為中國的關係，台灣遭排除於WHO組織門外，反而迫使台灣更早獨立做出正確的決定。CNN也引述副總統陳建仁上周對美國商會 (American Chamber of Commerce)的談話稱: 台灣希望成為一個好的地球公民，並貢獻一己之力，但卻不得其門而入。

"We want to be a good global citizen and make our contribution, but right now we are unable to."

不但如此，3月份香港電台(RTHK)女記者唐若韞（Yvonne Tong）視訊訪問世界衛生組織(WHO)高級顧問艾沃德(Bruce Aylward)，談台灣加入WHO的問題時，艾沃德一再裝傻閃避問題，後來更疑似切斷視訊。這段訪問讓各界對WHO議論紛紛。

然而對於CNN記者詢問關於台灣的會籍問題時，WHO的回覆依然相當官式，不著邊際，認為不該將公共衛生問題與會籍問題混為一談。

WHO一名發言人在電郵中向CNN記者表示:「台灣的案例少是因為人口相對較少，WHO一直都有掌握，也向各地區的國家學習，包括台灣當局。」