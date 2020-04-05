立志回饋社會 新二代不畏逆境成傑出柔道高手

(說明：南投家扶中心主任魏季李(左)前往同富國中親自頒獎予新住民二代蔻蔻霂．伊斯卡卡夫特(中)(翻攝自南投家扶中心臉書)) (說明：南投家扶中心主任魏季李(左)前往同富國中親自頒獎予新住民二代蔻蔻霂．伊斯卡卡夫特(中)(翻攝自南投家扶中心臉書))

家扶基金會「2020全國自強兒童表揚活動」因新冠肺炎疫情影響取消，但為肯定今年度所遴選出的傑出代表―新住民子女蔻蔻霂·伊斯卡卡夫特，南投家扶中心主任魏季李代表前往同富國中親自頒獎予以表揚。

家扶基金會每年3月為表揚各縣市所遴選出身處困境但仍品學兼優的受助兒童或青少年，南投家扶中心的新住民二代蔻蔻霂．伊斯卡卡夫特，就是最好的實例。蔻蔻霂的父親因身體的限制讓他難穩定工作，越南籍的新住民母親則為扛起家計每日辛勞工作，從小成熟懂事的蔻蔻霂課業學習不需父母親擔心，更能分擔照顧年幼弟弟的生活壓力，自小學三年級開始接受柔道訓練後，從一開始的好奇、好玩到現在的確立目標。

蔻蔻霂去年5月參加全國柔道錦標賽獲得冠軍、6月參加南投縣運獲得冠軍、8月參加中部五縣市柔道賽獲得季軍、11月參加全國中正盃柔道賽也獲得銅牌殊榮、今年順利入選南投縣全中運選手代表。蔻蔻霂自我期許未來能夠代表臺灣出國參加柔道比賽，更希望未來能以此專長順利投身警、教等工作，讓自己也能將所學回饋更多的人。

南投家扶中心表示，蔻蔻霂同學不畏逆境，一路走來的成績讓蔻蔻霂對自己的柔道生涯更有自信，且堅韌面對挑戰的精神，鼓舞了所有的人。

訊息來源：南投家扶中心臉書

(新聞轉載自新住民全球新聞網)