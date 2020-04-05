【武漢肺炎】桃園機場清明連假入出境跌破千人、創歷史新低　機捷直達車4/6起減班

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）受武漢肺炎疫情影響，今年清明節連假出國潮銳減，移民署今天(5日) 表示，桃園國際機場單日入出境旅客人數昨天（4日) 跌破千人，只剩下961人，創下啟用41年來的歷史新低紀錄。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情持續延燒，移民署國境事務大隊表示，桃園機場昨天入出境人數961人，包括出境389人、入境572人，首度跌破千人以下。

移民署表示，桃園機場從上個月(3月) 20日入出境旅客首度跌破萬人後，隨著各國紛紛限制外籍旅客入境，以及多國都開始實施入境須居家檢疫14天等政策後，大大降低旅客出國旅遊意願，也讓桃園機場入出國人數持續下探。

中央社報導，根據移民署的資料，桃園機場1日入出境人數為2130人，2日也有2163人，但3日僅剩下1423人。雖然今天預報的旅運量為1896人，但預報人數為航空公司根據旅客訂位狀況所提供的參考資料，實際旅運量應該會更低。

另一方面桃園捷運公司今天在官網宣布直達車將減班，除了尖峰時段不變，其餘時段發車間距從15分鐘拉長為30分鐘一班次，提醒乘客此措施從明天(4月6日)開始，實施到6月14日，總計70天將減少4390趟次，期間將視疫情採滾動式調整，肩負通勤任務的普通車維持不變。

詳情請見超連結: 2020/4/6 直達車適用時刻表



桃園機捷表示，直達車班距調整實施期間為4月6日起至6月14日，但考量通勤族需求，為了把影響降到最低，因此:

◆上下班尖峰時間仍維持15分鐘班距。

◆平日早上9點至下午5點，以及下午7點至晚上10點，調整班距為每30分鐘一班，

◆假日直達車班距則一律30分鐘一班

◆普通車維持原有時刻表不變。



桃園機捷也提醒乘客，新冠肺炎(武漢肺炎, COVID19) 防疫期間，搭乘大眾運輸工具請務必全程戴口罩，未戴者若勸不聽，最高將處1萬5千元罰鍰，桃捷公司呼籲旅客遵守、配合相關防疫政策。

防疫期間雖有諸多措施影響原有生活模式，但桃捷公司相信多一分防護，就多一點保護，期盼疫情寒冬快過去，讓國內外旅客再搭乘桃園機場捷運快樂出遊、出國去。