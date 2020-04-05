【武漢肺炎】指揮中心：腹瀉和味覺、嗅覺喪失者　納入通報採驗

中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳（圖）5日 表示，腹瀉和味覺、嗅覺喪失都列入通報定義。 中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳（圖）5日 表示，腹瀉和味覺、嗅覺喪失都列入通報定義。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳今（5）日說，近日武漢肺炎確診個案發現腹瀉、味覺和嗅覺喪失的症狀者明顯變多，決定將其列入通報定義，不過，腹瀉需有相關旅遊史、接觸史者，才需採檢。

中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳下午在記者會表示，專家小組4日下午召集會議，討論確診武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）者腹瀉症狀是否納入通報定義，最後於晚間決議，正式將腹瀉納入通報定義。

張上淳說，在3月31日前，台灣322例武漢肺炎確診者中，僅19例出現腹瀉症狀，占6%，確診者主要症狀還是以發燒、咳嗽居多。但從4月1日至4月3日起確診的26人中，就有5人有腹瀉，占19%，比先前的占比高許多。

這些腹瀉個案中，有少數幾例個案開始有輕微發燒、咳嗽情形，但這些症狀好轉後，仍有腹瀉的狀況。

另外，先前已經發現嗅覺、味覺喪失症狀者也有增加。3月24日前，216名確診者中，僅5人有味嗅覺喪失問題（2.3%），但3月25日至4月3日的132人中，就有29人出現味覺或嗅覺喪失，占22%。

張上淳表示，腹瀉和味覺、嗅覺喪失都列入通報定義；但腹瀉是很多疾病常見的共同症狀，因此必須搭配有相關旅遊史和接觸史才需通報採檢；味覺和嗅覺喪失者相對少數，有症狀就可採檢，特別是目前的居家檢疫、居家隔離者若出現腹瀉，通通要篩檢。

此外，指揮中心指揮官陳時中說，在維持正常生活下，防疫也要進行，擬訂定彈性上班制度，讓上下班不會擠在同一時段，未來一週討論後定案。