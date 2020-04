誇張！中國援助頂級「胸罩」口罩　巴基斯坦怒斥：中國騙人！

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 中國利用「胸罩」包裝成的N95頂級口罩,提供給「好友」巴基斯坦解新冠肺炎疫情燃眉之急,未料被抓包更引起國際討論聲浪,再度重創形象。

武漢肺炎蔓延全球,中國試圖用口罩外交板回顏面,但卻一再以劣質品打臉自己,巴基斯坦媒體近日報導,中國答應提供巴國頂級的N95醫用口罩,竟然是用胸罩做成的!消息一出氣壞巴國上下!網友表示,「如果中國稱巴基斯坦是他們的朋友卻還這樣做,那想想他對其他國家會做什麼」。

據《國際財經時報》 報導,巴基斯坦的好朋友「中國」,曾承諾向受冠狀病毒感染的國家提供最優質的N-95口罩,然而這些口罩卻是用胸罩做成的。巴基斯坦媒體主播報導此新聞時怒喊「China ne chuna laga diya」,英譯為「中國實際上騙了我們」。

中國近日要求巴基斯坦開放邊界1日,好讓中國醫療援助物資進入巴基斯坦,中國大使館致巴國外交部的信中並稱,這是中國新疆維吾爾自治區州長向巴基斯坦捐贈的一批醫療物資。

報導隨後把矛頭轉向巴國政府,這也顯示出巴基斯坦政府的不負責任的態度,因為政府沒有先檢查這些從中國運來的口罩,就直接送往醫院。

印度退伍少校、戰略專家阿里亞(Gaurav Arya)在推特分享該報導,受到大批網友回響,國外網友表示「這太誇張了」、「如果中國稱巴基斯坦是他們的朋友卻還這樣做,那想想他對其他國家會做什麼」、「我們要退貨」等評論,再度重創中國形象。

China promised to send top quality N-95 masks to Pakistan. When the consignment landed, Pakistanis found that China had sent masks made of underwear.



Pakistani anchor says “China ne Choona laga diya”. #ChineseVirusCorona pic.twitter.com/3H4Uo151ZJ