誇張！中國援助頂級「胸罩」口罩　巴基斯坦怒斥：中國騙人！

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 中國利用「胸罩」包裝成的N95頂級口罩，提供給「好友」巴基斯坦解新冠肺炎疫情燃眉之急，未料被抓包更引起國際討論聲浪，再度重創形象。

武漢肺炎蔓延全球，中國試圖用口罩外交板回顏面，但卻一再以劣質品打臉自己，巴基斯坦媒體近日報導，中國答應提供巴國頂級的N95醫用口罩，竟然是用胸罩做成的！消息一出氣壞巴國上下！網友表示，「如果中國稱巴基斯坦是他們的朋友卻還這樣做，那想想他對其他國家會做什麼」。

據《國際財經時報》 報導，巴基斯坦的好朋友「中國」，曾承諾向受冠狀病毒感染的國家提供最優質的N-95口罩，然而這些口罩卻是用胸罩做成的。巴基斯坦媒體主播報導此新聞時怒喊「China ne chuna laga diya」，英譯為「中國實際上騙了我們」。

中國近日要求巴基斯坦開放邊界1日，好讓中國醫療援助物資進入巴基斯坦，中國大使館致巴國外交部的信中並稱，這是中國新疆維吾爾自治區州長向巴基斯坦捐贈的一批醫療物資。

報導隨後把矛頭轉向巴國政府，這也顯示出巴基斯坦政府的不負責任的態度，因為政府沒有先檢查這些從中國運來的口罩，就直接送往醫院。

印度退伍少校、戰略專家阿里亞（Gaurav Arya）在推特分享該報導，受到大批網友回響，國外網友表示「這太誇張了」、「如果中國稱巴基斯坦是他們的朋友卻還這樣做，那想想他對其他國家會做什麼」、「我們要退貨」等評論，再度重創中國形象。

China promised to send top quality N-95 masks to Pakistan. When the consignment landed, Pakistanis found that China had sent masks made of underwear.



Pakistani anchor says “China ne Choona laga diya”. #ChineseVirusCorona pic.twitter.com/3H4Uo151ZJ — Major Gaurav Arya (Retd) (@majorgauravarya) April 4, 2020

貼文全文(來源Gaurav Arya Twitter)