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快訊！保持社交距離、戴口罩搭公共運輸防武漢肺炎　否恐遭台灣指揮中心開罰

若無法維持社交距離請配戴口罩，指揮中心將對屢勸不聽者開罰

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2020/04/05 15:49
搭乘大眾運輸工具請全程配戴口罩(示意圖/Pexels)

搭乘大眾運輸工具請全程配戴口罩(示意圖/Pexels)

(台灣英文新聞/生活組 台北綜合報導)今為清明連假最後一天，許多民眾關心連假過後，是否又將掀起一波新冠肺炎確診高峰，對此指揮中心加強宣導防疫觀念，特別強調要保持社交距離，搭乘公共運輸更要全程戴口罩，否將開罰！

指揮中心硬起來！中央流行疫情指揮中心今(5)日表示，清明連假期間人潮移動頻繁，假期結束後民眾仍務必落實個人衛生，並與他人保持社交距離，避免出入人潮擁擠場所，若無法維持社交距離請配戴口罩。

指揮中心強調，搭乘計程車及其他大眾運輸時亦請全程配戴口罩，屢勸不聽者最高可處1萬5千元罰鍰，台鐵及高鐵車廂內將於明（5）日起禁止飲食。延伸閱讀：減少群聚感染風險　台鐵、高鐵5日起車廂內禁止飲食

指揮中心說，搭乘大眾運輸時請全程配戴口罩並配合體溫測量措施。若身體出現不適，請戴口罩儘速就醫，並告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以及時診斷通報。

指揮中心表示，為降低社區感染與傳播風險，防止未被發現感染源潛在傳染鏈威脅國內防疫安全，該中心除已訂定因應武漢肺炎疫情之公眾集會、大型營業場所等指引，並函請各縣市政府，落實轄內旅館、餐廳、大型營業場所及觀光旅遊景點等相關防疫措施，也請民眾務必配合，並與他人保持室內1.5公尺以上、室外1公尺以上之社交距離，或正確配戴口罩。

指揮中心提醒，縣市政府未來對於人群聚集之觀光旅遊景點，應加派人力進行社交距離宣導，對於未保持社交距離者，加強勸導保持距離或配戴口罩，並提供備用口罩。
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