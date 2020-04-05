【武漢肺炎】台灣北部男店員「感染源」找到！ 指揮中心證實: 染疫男並非超商員工

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心，近日公布新增多例感染源不明的武漢肺炎本土病例，包括案336的北部高級社區女保全，以及案352的40多歲獨居男子。

案352是一名沒有旅遊史、在北部某商店工作的40多歲男性，疫情指揮中心今天（5日) 宣布，疫調發現，該個案曾與一名從美國回來的確診者，近距離接觸超過1小時，此本土個案的感染源找到了！

案352也是國內首次出現、同時失去味覺及嗅覺的本土病例。他表示發燒就醫隔天並未上班，初步匡列9名接觸者，其中7人為職場接觸者、2名友人。

5日記者會上，有記者關心此店員是否在超商工作，以及病毒是否可能透過錢幣傳遞的問題。

指揮官陳時中回應說，可以透露這名男店員絕對不是在便利商店工作，而且他的工作場所往來客人不多，接觸紙鈔機會也不高，因為都是用信用卡交易。

不過陳時中還是提醒大家，接觸紙鈔或錢幣後應該養成消毒的習慣。

中央社報導，指揮中心4日晚間曾透露，另一確診的案336染疫女保全工作社區共有204名住戶，全數匡列為接觸者，目前有一名住戶發燒採檢中。

根據指揮中心調查，北部社區女保全日前發病後，曾和附近社區的40多歲女性討論團購近20分鐘，且兩人均未戴口罩，導致該40多歲女性（案347）也染疫。

指揮中心發言人莊人祥4日晚間透露，目前該名女保全接觸者共匡列388人，其中204人為同社區住戶，其餘則為接觸者，目前該社區已有一名住戶因發燒緊急採檢，另5人為女保全家人、1人為案347友人。