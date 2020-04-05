溫溫的！電鍋乾蒸口罩殺菌可重複使用　烤箱、氣炸鍋要溫控否恐燃燒

(台灣英文新聞/生活組 台北綜合報導)只要8分鐘口罩殺菌重複使用！指揮中心今(5)日示範使用過的醫用口罩乾蒸殺菌，並特別強調鍋內不加水，否恐影響口罩靜電層。

電鍋不只能煮飯，也能把細菌殺光光！先前口罩荒引起民眾流傳口罩殺菌重複使用的做法，食藥署跳出來分享小撇步，建議醫用口罩可用電鍋無水加熱，也就是乾蒸的方式殺菌；另也有民眾詢問可否使用氣炸鍋、微波爐等家電取代電鍋，食藥署提醒，若能將溫度穩定的控制在110度即可，否則小心口罩燃燒！

中央流行疫情指揮中心今(5)日公布新增8例新冠肺炎確診案例後，更在記者會現場示範如何使用電鍋替重複使用的口罩消毒，指揮官陳時中也親自將自己的口罩放到電鍋內乾蒸，但卻不小心被大家發現他不走「煮夫」路線，像是家事生手，因為他直接把口罩放到鍋架上就要放進鍋內，引起現場一片笑聲，正確的方法是口罩放在內鍋，內鍋置於鍋架上。



陳時中示範使用電鍋乾蒸口罩消毒(圖擷取自影片)

指揮中心說明，將口罩放到電鍋內鍋，按下開關後等約3分鐘等開關跳起，再靜置5分鐘，即完成消毒動作。延伸閱讀:醫用口罩若要重複用 食藥署：千萬別用酒精消毒 但可用電鍋乾熱

指揮中心強調，乾蒸口罩時，電鍋內絕對不能加水，不然會影響口罩靜電層，進而影響使用效果，因此也不建議使用酒精或精油殺菌。

指揮中心解釋，電鍋內鍋的溫度達160度，乾蒸的氣溫則達110度，可以將該殺的細菌都殺光，若有安全疑慮，清洗使用過的電鍋即可，或想再買新的也行。

指揮中心提及，同一個口罩原則上可重複消毒使用4至5次，但若口罩上有髒汙或破損，或有呼吸道症狀患者及常出入醫院者，口罩以使用一次為原則。另外，出入低風險的場所者，使用可以重複清洗的布口罩效果也不錯。

指揮中心提醒，若使用烤箱、氣炸鍋能將溫度控制在110度，則可以嘗試，最好要實測過溫度的穩定度，但若無法維持穩定溫度，要小心口罩燃燒！

陳時中在記者會上戴上電鍋消毒過後的口罩，「感覺蠻舒服的!味道很好!」，他說每天早上蒸一個，戴起來很溫暖！