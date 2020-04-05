最新！台灣5日新增8例新冠肺炎確診　全為境外移入

(台灣英文新聞/生活組 台北綜合報導)台灣今日新增8例新冠肺炎確診案例，皆為境外移入。

中央流行疫情指揮中心今(5)日公布，國內新增8例確診新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）案例，全為境外移入，4男4女，年齡介於30至60多歲。台灣至今累計確診案例達363例，5例死亡。

中央流行疫情指揮中心今(5)日公布國內新增8例COVID-19(武漢肺炎)病例，均為境外移入，為4男4女，年齡30多歲至60多歲，入境日介於3月14日至4月2日，發病日介於3月18日至28日。新增個案中，1人為本土個案同住家人，1人與摩洛哥旅遊團群聚相關，3人與奧捷旅遊團群聚相關。



指揮中心表示，今日新增之案356為4月3日公布案343本土個案的丈夫，於2月23日至3月17日至美國工作，返國至今無不適症狀，經衛生單位進行接觸者採檢，於今日確診，研判為一起家庭群聚事件。



案357於3月10日至22日跟團赴摩洛哥旅遊，該旅遊團先前已有2人確診(案250、288)，案357於3月25日出現發燒症狀，26日由衛生單位安排就醫，因診斷有肺炎情形而通報，並陸續於3月26日至4月3日採檢，其中4月3日所採檢體檢出陽性，於今日確診；該旅遊團共計3人確診，其餘14名團員中，12人陰性、2人檢驗中。



案359、360及363為奧捷旅遊團團員，返國後於3月16日至29日進行居家隔離，迄今均無症狀(案359、案360經X光檢查顯示肺部有輕微浸潤)，由於該團先前已有6人確診，為求慎重，衛生單位針對該團其他團員進行回溯採檢，3人經檢驗於今日確診；該旅遊團共計9人確診，其餘8名團員檢驗結果均為陰性。



案361於3月5日至23日赴美國探親，因返國時與案240搭乘同班機因此列為接觸者，居家隔離期間於4月2日出現發燒、嗅覺遲鈍情形，由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診。



其餘2名境外移入病例為獨立個案，出國目的為探親或工作，發現管道為機場及自主健康管理。

中央流行疫情指揮中心今(5)日表示，台灣累計363例確診，分別為312例境外移入及51例本土病例。確診個案中5人死亡，54人解除隔離，其餘持續住院隔離中。有關3月29日及30日定點返台專案航班共367名湖北返台民眾，3人有發燒症狀後送就醫，其中2人二採陰性、1人二採檢驗中；其餘健康情形良好，持續密切健康監測。



指揮中心指出，全球累計1,157,764例確診，分布於181個國家/地區；病例數以美國305,820例、西班牙124,736例、義大利124,632例、德國85,778例及中國大陸81,669例為多；病例中63,846例死亡，新增5,793例，以義大利15,362例、西班牙11,744例、美國8,291例、法國7,560例及英國4,313例為多。