【快訊】台灣交通部觀光局接機風波連累無辜者染「武漢肺炎」　局長周永暉自請處分、調職參事

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）觀光局駐機場員工因「奉命接待」觀光局主秘兒子染疫，引發外界議論。交通部長林佳龍今天(5日) 說，觀光局長周永暉自請處分，已予以調職，調任交通部參事。

觀光局一名主秘指派下屬接待返台兒子，致觀光局下屬確診感染武漢肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病），連下屬5歲兒子都遭感染，這名主秘已記過調職。

林佳龍日前表示，這起事件確實有疏失，是刻意隱瞞，還是溝通不良造成資訊落差甚至錯誤，他已責成交通部次長王國材調查，會在釐清後進一步追究責任，給社會清楚的交代，要有人負起責任，也要讓無端受感染的人能夠放心，究責程度會依據調查事實。

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林佳龍上午出席中央流行疫情指揮中心會議，會後受訪時表示，觀光局長周永暉自請處分，做為主管機關，有監督不周、疏失之處，決定將周永暉調到交通部擔任參事，由觀光局副局長張錫聰暫代觀光局長。

對此，周永暉透過觀光局公關室表示，有關前幾天機場旅客服務中心同仁不幸染疫的這件事，長官所稱的「公器私用、特權、隱瞞實情」等，他自認跟他個人並無關連，且事件從頭到尾他也完全遵照行政程序，做了他本分該做的事。

中央社報導，周永暉表示，身為局長，今天長官要怎麼認定及決定他沒有意見，也會完全尊重。

換言之，如果長官或社會大眾認為此事觀光局要負起責任，那麼由局長概括承受，他覺得也是理所當然，個人毫無怨言，但希望事件就此打住。

周永暉指出，畢竟疫情當前，觀光旅遊界受傷慘重，眼前觀光局還有很多事要做，希望大家讓觀光局同仁專心去協助業者抗疫及紓困，也期待各界對觀光局同仁的努力多予鼓勵，謝謝大家。

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