武漢肺炎疫情拉緊報！新加坡關閉非必要場所　學校全部停課

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）蔓延，新加坡4月7日起將暫時關閉非必要服務場所一個月，8日也開始停課，只有醫院、大眾運輸工具、餐館、銀行服務等基本民生服務照常營業，理髮店雖然可以繼續營業，但只准理髮，暫停染燙。

新加坡自3月底實施「半封城」，全國的戲院及酒吧暫停營業，所有會議、展覽、宗教活動暫停，工作及學校的戶外活動不得超過10人，措施直至4月30日。

而前（3）日宣布更嚴格的社交安全距離措施，決定從4月7日到5月4日關閉大部分提供非必要服務的工作場所，８日起學校全面停課，實施居家學習，所有的學前班教育和學生托管中心也將關閉，為期一個月。

中央社報導，根據新加坡規定，諸如水、能源以及與環境有關的服務仍持續運作，與日常民生有關的理髮店、電梯維修與洗衣店，以及醫院、銀行與公共交通運輸服務和電信等均照常營運。

新加坡餐館與小販中心、咖啡店與食閣等庶民美食中心仍會繼續營業，但僅接受用餐民眾外帶或送餐訂單服務。食品供應商與物流等相關行業仍可照常營業。

理髮店不在暫停關閉一個月的名單內，新加坡百貨商場內或鄰里中心大多設有快速剪髮服務，負責剪髮的設計師難以和顧客保持一公尺安全社交距離，但會戴上口罩。美容院與按摩院將會暫時關閉。

這些理髮店會準備體溫計測量顧客體溫，備妥洗手消毒液，另會消毒理髮器具。

店內理髮座位保持相隔至少一公尺的安全社交距離，設計師會消毒前一名顧客接觸的區域。

不過，無論男女進入理髮店只准理髮，暫停染燙。理髮店指出，顧客修剪完頭髮，就馬上離開，節省時間並速戰速決，這是為了確保雙方安全。

新加坡總理李顯龍鼓勵民眾儘量待在家中不要外出，建議外出民眾戴口罩，保護自己與他人，從5日起將發給每個家庭能夠重複使用的口罩。