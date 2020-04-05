台灣越南、印尼新住民新二代　分享香包防新冠肺炎

(台灣英文新聞/生活組 台北綜合報導) 移民署攜手新住民分享避瘟香草藥香包做防疫，並在現場發放洗手皂，宣導應對新型冠狀病毒疫情的洗手觀念。

越南新住民二代許卉真及印尼新住民二代利佳玲等人，特別以母語、中文、英文等多國語言，向前來移民署臺北市服務站洽公的新住民、外國學生，還有來自世界各地的朋友宣導臺灣的防疫作為，並且提早發送其母國防疫香包，介紹中華文化特有的防疫觀念，趁此向現場各國朋友宣傳移民署的「逾期外來人口自行到案專案」，期間自即日起至6月30日，將讓防疫更加精進。

「Taiwan我來了新住民全球新聞網」胖卡出任務全省走透透！日前來到移民署臺北市服務站，站主任蘇慧雯特別率2位親善大使許卉真及利佳玲分享能防蚊蠅的避瘟香草藥香包做防疫，許卉真及利佳玲也在現場發放洗手皂，宣導應對冠狀病毒疫情的洗手觀念。



母親來自越南的許卉真協助「擴大自行到案」宣導(圖:移民署)

母親來自越南的許卉真說，端午節佩戴香包是越南華人古老傳統，因為農曆五月俗稱毒月，會製作各式各樣的避邪物來防止毒蟲侵擾，其中就包括香包或叫香囊。傳統的香包內部裝有以中草藥辛夷、白芷、川芎、芩草、排草、山奈、甘松等製成的各種香料，不僅香氣撲鼻，而且還有驅避蚊蟲的功效。在越南的廟裡，也會做給信徒，將香包當作拜拜的符袋。

利佳玲則說在印尼少見香包，很高興能體驗越南香包，掛在身上，有強烈的中草藥香味，真的讓蚊蠅不敢近身。

對於洽公民眾的安全，蘇慧雯表示，移民署臺北市服務站已加強疫情防範，入口處對所有申辦案件民眾量額溫、酒精消毒等措施；為配合防疫需要，減少防疫破口，降低在台逾期居、停留外來人口，移民署推出「擴大自行到案」，鼓勵逾期居、停留外來人士主動投案，並採取「不收容、不管制、低罰鍰」等優惠措施。

「擴大自行到案」實施期間從即日起至6月30日止，期間投案者除免予收容，同時得免除禁止入國，不予許可期間只處法定最低額度逾期罰鍰2000元，希望能加速投案者儘快返回母國。



洽公的民眾領到越南香包防疫很開心(圖:移民署)



母親來自印尼的利佳玲協助「擴大自行到案」宣導(圖:移民署)