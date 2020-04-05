【武漢肺炎】居家隔離檢疫後 再增7天自主管理　不明原因腹瀉　納入通報

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）近日愈來愈多個案都是居家隔離、檢疫期滿後才自行就醫確診，且近來確診個案中有不少都伴隨腹瀉、腹痛、味覺、嗅覺喪失等新症狀。指揮中心4日開會決議，居家隔離檢疫者隔離期滿後，增設7天自主健康管理，另將不明原因腹瀉納入通報定義條件。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中於昨（4）日記者會表示，由於近期居家隔離、檢疫後才確診的個案增加，且確診個案有新增腹瀉、味覺、嗅覺喪失等症狀，擬加強居家檢疫解除前的症狀檢視，避免有漏網之魚。

指揮中心發言人莊人祥補充說明，指揮中心會後召開會議討論此事，決議未來不論居家檢疫、居家隔離，到了第13至14天、即將解除隔離前，指揮中心將發簡訊提醒民眾回頭檢視隔離期間是否出現任何身體不適，包含發生嗅味覺喪失或腹瀉等症狀，若有不適症狀，務必立即通報防疫單位。

此外，會中也決議在居家隔離、檢疫期滿後，新增7天自主健康管理，提醒解除隔離檢疫者少到公共場所，且外出一定要戴口罩。

聯合報報導，莊人祥表示，新制僅針對目前接受居家檢疫與隔離者，不會回溯先前隔離檢疫期滿者。

另外，由於近來有越來越多確診者出現腹瀉症狀，自由時報報導，指揮中心專家諮詢委員會討論後，決定將不明原因的腹瀉納入通報採檢的臨床症狀，但不會列入擴大採檢，目前還在走行政流程，之後再公布。