武漢肺炎疫情噴發巡守員減 亞馬遜雨林慘成「破口」遭掠

（台灣英文新聞／李昱德綜合外電報導）新型肺炎影響了人類的經濟活動，許多工廠被迫停工，部分地區的空氣污染情形因而改善，然而，對於亞馬遜雨林而言，執法人員因為疫情而減少，反而造成了巡守「破口」，讓整個區域暴露在人為縱火毀林與掠奪自然資源的危機當中。

本來就因為預算刪減而平均年齡上升的雨林執法人員面對病毒較無抵抗力，出勤的次數與人數皆因此下降，作為重要巡守隊一員的地方原住民也在此時撤回自己的村莊當中進行隔離，巡邏人員減少。

雖然官方堅稱雨林不會受到疫情影響，巴西朗多尼亞州(Rondônia)的環境保護人士指出，他們發現環境與可再生資源研究所(Ibama)與生物多樣性保護研究所(ICMBio)這兩個官方雨林保護機構派駐在雨林中的人員數量大幅下降，少了監督之後，非法利用雨林資源的土地掠奪者(Landgrabber)也多了起來。

去(2019)年Uru-Eu-Wau-Wau的原住民在部分地區發現未經他們允許開墾出來的土地，而趁著管理人員減少，已經有飛機開始在這些地撒上用於放牧的牧草種子，這個區域的面積高達1.4公頃，而在同個州的Yanomami原住民也發現更多趁著金價高漲進入雨林採礦的非法礦工，不只如此，也有些原住民巡守員因為撞見了非法行動被殺人滅口。

分析指出，理論上全球經濟寒冬會減緩肉類、木材、礦物、大豆等過去土地掠奪者利用亞馬遜產出的產品，這將減少過度開發雨林受到的傷害，但是由於疫情打擊巴西已經孱弱的經濟，許多家裡收入無以為繼的民眾仍可能會鋌而走險進入雨林尋找可能的發財機會，進而讓雨季結束後的野火狀況惡化。