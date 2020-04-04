（台灣英文新聞／政治組 台北報導）因殺害六人而被判處死刑的翁仁賢在週三（1）伏法，對此歐盟對外事務部發言人呼籲台灣停止執行死刑，並逐步推行廢除死刑的政策。

今年54歲的翁仁賢，於2016年2月除夕夜當父母及親友共16人在桃園自家圍爐時，持汽油衝進屋內縱火，造成父親、母親、姪媳、姪子、姪女及看護共六人死亡，另有四人灼傷。

最高法院在去（2019）年7月判處翁仁賢死刑，而法務部長蔡清祥在週三批准翁仁賢的死刑執行，翁仁賢遂在當日晚間於台北監獄刑場（台北看守所）遭到處決，也成為總統蔡英文任內第二位伏法的死刑犯。

歐盟在聲明中表示，歐盟強烈譴責翁仁賢所犯之罪行，並對其受害者的家屬表示誠摯的同情，然而歐盟重申反對在任何情況下使用死刑，「歐盟認為死刑是種殘忍且不人道的懲罰，它既不具嚇阻作用，同時也否定了人性的尊嚴與完整。」

聲明指出，歐盟呼籲台灣停止未來任何死刑之執行，重新恢復並維持實務上暫停執行死刑，並以一致的政策逐步廢除死刑。

根據法務部新聞稿， 我國的死刑政策是逐步廢止死刑，然因我國仍有死刑之規定，故現階段是窮盡所有的救濟程序及就有無法定停止執行事由等進行詳盡審核後，審慎執行死刑，以兼顧社會正義及人權保障。

新聞稿提及，法務部瞭解外界對於死刑之執行或許有不同之聲音，然而本部在社會達成共識並修法廢除死刑前，始終以最審慎的態度處理；死刑存廢及執行之議題，仍必須考慮我國國情、人民的觀感、歷史文化的影響，而不能完全漠視時空環境及社會現實的價值觀，在現有法制仍有死刑制度之前提下，本部仍須依法執行，以兼顧社會正義及人權保障。