【武漢肺炎】減少群聚感染風險　台鐵、高鐵5日起車廂內禁止飲食

（台灣英文新聞／社會組 台北報導）為減少新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）群聚感染風險，中央流行疫情指揮中心今（4）日宣布，明（5）日起台鐵及高鐵車廂內禁止飲食。

交通部常務次長祁文中今日在記者會上表示，因應指揮中心日前公布的指引，民眾在搭乘大眾運輸系統時，若不能保持適當社交距離，應禁止在大眾運輸工具內用餐。

祁文中指出，高鐵跟台鐵已在今日發布公告，自明日開始，台鐵及高鐵都會調整車廂服務內容，全面暫停列車便當、推車飲料及食品，以及車廂內自動販賣機的販售服務，呼籲民眾配合防疫。

祁文中表示，儘管車站內還是有販售食物，但請民眾購買後勿在車廂內飲食。

台鐵局表示，自今日起暫停列車電話預訂與票訂便當服務，另自4月5日起各列車停售便當、飲料與食品，同時停止交付乘客票訂或電話訂購的便當；已票訂便當的旅客請於乘車前至售票窗口退訂、或待車服人員於車上退款。

台鐵局為落實防疫，守護全民旅運乘車的平安與健康而暫停以上相關服務，造成不便敬請見諒，也再提醒長程旅客如有個人健康管理需求，務必於上車前備妥所需物品，以確保旅途平安。

高鐵則表示，自明5日起調整車廂服務內容，全面暫停列車上之高鐵便當、推車飲料、食品及車上自動販賣機等各項販售服務，並同步撤除椅背網袋內之「TLife」車上雜誌；商務車廂亦暫停供應熱飲，改為提供單獨包裝之甜鹹點心各一份及瓶裝水，停止提供書報雜誌，以降低感染風險，敬請旅客見諒。

此外，旅客若欲閱覽最新一期之「TLife」，可至七車處列車整備室索取；每本「TLife」提供旅客後即不再回收，敬請旅客安心閱讀；另建議旅客亦可下載「TLife台灣高鐵車上刊物」應用程式，隨時隨地線上閱讀各期精彩內容，同時節省紙張，為環保盡一分心力。