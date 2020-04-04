醫療物資短缺 美國動用韓戰法規限制出口

（台灣英文新聞/ 李昱德 綜合外電報導）隨著美國疫情的惡化，醫療物資開始陷入短缺的危機當中，為了確保國內相關用品的數量，川普政府終於動用了緊急手段，不只禁止口罩等醫療物資的出口，還出手攔截已出口的貨品，此舉遭到國際上的抗議。

世界衛生組織(WHO)在本週稍早一改之前認定口罩沒有有效到需大規模使用的說法，表示正在考慮公開建議各國民眾佩戴口罩以防堵疫情，川普就在昨(3)日宣布，已經要求疾病管制與預防中心(CDC)建議民眾需以圍巾等「非醫療級的面部遮掩衣物」掩蓋口鼻，以阻遏感染漫延。

不過雖然還是只建議使用非醫療級的面部遮蔽物，醫療人員仍需要使用醫療級的口罩，口罩的需求也因為疫情蔓延而飆升，川普昨日直接宣佈動用美國在韓戰期間通過的《國防生產法》(Defence Production Act of 1950)限制3M等醫療器材公司出口口罩等醫療物資，同時要求相關公司增產以維護美國的國家安全。

命令一出，不只是還未售出的口罩，連已經出口的都難逃法規管制，美國的相關單位傾巢而出，扣留了多達20萬個N95口罩、13萬個手術用口罩與60萬副手套，德國訂購給警察使用的口罩更在曼谷被美國「攔截」，20萬個口罩未能成功抵達德國。

德國內政部長蓋澤爾(Andreas Geisel)直言，美國的行為根本就是「現代的海盜行為」，呼籲美國停止干涉國際貿易，然而，就算是未被干涉的貿易，歐洲各國也很難從美國購得口罩，因為很多美國的廠商開出更高的價碼收購口罩，且願意在收到貨前先付款，直接搶走很多未來的貨源。

蓋澤爾指出，這不是一國政府對待盟邦應有的方式，就算是在這個非常時期，如同西部拓荒的劫掠也不應該是被允許的手段。