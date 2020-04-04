台灣新增7例武漢肺炎病例　總確診數達355人

（台灣英文新聞／社會組 台北報導）中央流行疫情指揮中心今（4）日公布國內新增七例新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）病例，分別為六例境外移入及一例本土感染，目前總確診數達到355例。

應變官莊人祥表示，今日新增的本土個案為40多歲男性（案352），沒有國外旅遊史，3月30日出現發燒症狀至診所就醫，隔日沒有上班待在家裡，4月1日因味覺及嗅覺喪失再至同一診所就醫，隔日再至醫院就醫後收治住院並採檢通報，並於今日確診。

莊人祥指出，案352目前還找不出感染源；由於案352平時活動地以住家及工作地為主，且為獨居，指揮中心研判工作地點可能為暴露場所，目前匡列九位接觸者，正調閱工作場所監視器，也將持續了解病患近期是否有接觸從國外回來的人。

指揮中心指揮官陳時中表示，今日新增六例境外移入個案，包含為兩男四女，年齡為20多歲至60多歲，入境日介於3月15日至4月2日，發病日介於3月16日至30日。發病前活動地為瑞士、美國、德國、英國及南美洲。

其中，案355於2月20日至3月25日參加南美旅遊團，因與案259及331同團列為接觸者，無疑似症狀，居家隔離期間於4月2日由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診；該旅遊團截至目前共計三人確診。

指揮中心另指出，搭乘3月29及30日定點專案航班自湖北返台並進行集中檢疫的367名民眾，目前三人有發燒症狀並送醫，其中兩人一採陰性、一人檢驗中；其餘健康情形良好，持續密切健康監測。