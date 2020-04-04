清明連假墾丁人潮擁擠　指揮中心發布國家級警報

（台灣英文新聞／社會組 台北報導）新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情尚未減緩，但有不少民眾仍趁著清明連假到中南部及花東地區旅遊，在人潮擁擠的地方未戴口罩也未保持社交距離，中央流行疫情指揮中心今（4）首度發布國家級警報，呼籲民眾切勿再前往，避免群聚感染的風險。

指揮中心今日發布兩條國家級警報簡訊，第一則內容呼籲民眾清明連假至人潮擁擠的觀光景點，室內至少保持1.5公尺及室外一公尺以上距離，否則需戴上口罩，也要勤洗手。

由於清明連假在中南部及花東地區皆出現旅遊人潮，該則簡訊主要針對阿里山森林遊樂區、花蓮東大門夜市、嘉義文化路、台南關子嶺、虎頭埤、烏山頭水庫及湖境渡假會館等風景區、高雄興達港、旗山老街，以及雲林北港朝天宮等著名旅遊景點發布。

第二則簡訊則是針對屏東墾丁地區，內容為「 ［疫情警示］墾丁附近景點人潮擁擠，請暫勿前往，請維持室內1.5公尺、室外1公尺以上距離，否則請戴口罩。身體不適請戴口罩立即就醫，並告知旅遊史。有問題請打1922，中央流行疫情指揮中心。」

指揮中心指揮官陳時中昨（3）日也在記者會中表示，有注意到墾丁出現眾多遊客的畫面，看了有點擔憂，因為民眾仍靠得太近；他提醒，民眾外出散心可調節心情，亦是件好事，但應該落實社交距離，「若疫情失控擴大，可能會連出門散心的可能都沒了。」

屏東縣長潘孟安稍早則透過臉書表示成立「屏東防疫指揮中心成立恆春前進指揮所」，由衛生、警察、消防、環保、交旅、城鄉、傳播等相關局處進駐恆春分局，加派人力於人潮眾多處宣導加強防疫，並針對旅宿業、餐飲業、交通路網調度等增加因應措施。