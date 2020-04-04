武漢肺炎疫情下兩種404　中共悼死者網友抗封鎖要真相

4月4日是清明節，為了悼念2019冠狀病毒疾病死者，中共領導人今天齊聚帶頭默哀。另一邊，中國網友也在紀念「404」—因中共網路封鎖消息而釀成的這場疫情災禍。

404指404 not found，通常指用戶存取的網頁已被刪除。中國實行嚴格的網路管控，許多不被當局所喜的言論或內容，通常一貼上網就被刪除。

這次2019冠狀病毒疾病（武漢肺炎）的全面爆發與蔓延，外界多歸因於中共在疫情最初發生時隱匿消息，刪除網上的示警訊息。

因為今年清明節恰好為4月4日，日前就有網友號召在這天舉行404紀念日，除悼念死者外，也諷刺當局掩蓋真相、封鎖言論的行為，網上出現不少紀念與批評政府的文章，同時，當局也在大舉封鎖、刪除這類貼文。

巧的是，中共昨天宣布，為對瘟疫中喪生的人表達深切哀悼，中共國務院決定在今年4月4日舉行全國性哀悼活動。當天要求全國停止公共娛樂活動，10時起，全國鳴笛，民眾默哀3分鐘。

今天因此充滿諷刺。中共當局在404當天悼念因其404行為無辜死去的眾多民眾，同時繼續用404手段封鎖、刪除高呼紀念404的網友與帳號。

新浪微博上，中國網友用戲謔語氣表達無奈與憤怒。有人說：「一覺起來就是大型404現場，昨晚看的（帳）號沒一個還在 」、「笑到了，控訴404果然會引來404」。

也有人批評：「如果沒有404，就不會有4月4的半旗，也不會有全世界的封鎖隔離、人道慘劇和經濟危機」、「完全沒有反思，還是404的老樣子」。

中國網路目前僅剩餘一些來不及被刪除或被重新轉發的文章，有人拒絕在這天陪同中共官員默哀，因為「我不喜歡連悲傷都被特許，被安排。我想，大部分人都不會喜歡這樣。」

這篇署名宋金波的文章「在這個虛無的悼念日，請恕我不加入悲傷的和鳴」說：「我也不覺得這是一個合適的公祭時間點。疫情還沒有結束，理論上，未來仍然存在因疫情導致病亡的可能性。這感覺，像勝負未決就單方面宣布停火」。

「另一方面，與疫情有關的很多事，都還沒有下文。人們一直在追問的真相，可能的道歉、謝罪、追責，還都很遠。」

至截稿，這篇文章已被刪除。