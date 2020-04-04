中國武漢肺炎病毒出現至今，全球疫情已破百萬人確診，死亡人數不斷上升，有些地方死亡率直逼10%。很驚人。全世界國家紛紛鎖國，幾乎回到中世紀。六百年來，人類號稱前所未有的進步，在大宇宙方面成就非凡，連天上星辰怎麼來的都有推算。可是就對於自己身體這個「小宇宙」搞不定。一個Disease X 來了，都無法招架。這次大流行，告訴人類一件事，醫學發展至今，仍然對付不了一個微生物，只能用中世紀的方法，強迫隔離。

全球必需承認，醫學的發展有很大的不足，不論是科技上或是知識上與質量上都有整合與應變失靈的問題。科技上，明明在去年2019全球都有大流行的警告，仍然發生，而且在WHO的十大警訊中，還有冠狀病毒在列。其結果是，無特效藥，而疫苗還在未來一年以上時間才有可能面市。雖然，醫界可以自我安慰，我們比六百年前面對黑死病時好一些，我們至少知道病毒的RNA序列。可是一樣無法馬上克服，最後，還是封城lockdown 一途。

嚴重的是全球經濟的損失遠遠不是六百年前可比，也高於1918年的西班牙流感。第二次世界大戰結束至今，我們已有75年的科學大進步的時間，在軍事與政治經濟社會人文上，都有很大的進展。可是醫學恐怕還很有限，經過這一次的大流行，未來各國恐怕要優先投資醫學，不論在生物科技與醫學教育及醫療制度上，都要有全新的典範轉移。簡單說，全球化的時代，不能接受航空全面停擺這種情況，也不能接受全球大城居民都被強制不可以出門。而且工業幾乎全停，服務業無人上門。這些都是一個理由，當今醫學無法防衛小小病毒的傳染。可是以今天的醫學科學基礎，真的是束手無策嗎？還是只是投資不足，延遲了抗疫能力的實現？答案很可能是後者。如果全球先進國家投入大量資本，組成國際團隊進行「全球醫學」整備，只要找對人，這個問題應該有可能在短期內解決。不論是特效藥或是疫苗。

可是醫學專業內部的問題，特別是教育，可能要更加有決心的政策才能看到功效。以台灣的情況來討論，現在醫療人力與資源其實是處於一種極度匱乏的狀態。這次台灣會提前佈局決戰境外，就是因為，應付大流行，台灣的醫院體系的容量根本有限。若是確診數超過1000人，而每日的確診數平均都在100人，台灣的醫療體系可能就很難應付。美國雖然有比台灣更強大的容量，但一旦確診人數破萬，一樣是潰不成軍。醫事人員到底要多少？這是過去沒有認真思考的問題，現在則要嚴肅面對，連帶教育體系要怎樣增加醫事人員，恐怕現在包括台灣在內全世界都沒有頭緒。

更大的問題是此次疫情，大醫院成了感染中心，是傳播病毒的地方，迫使一些醫院全日廣播，請大家減少到醫院來。這對台灣民眾的看病習慣是很大的挑戰。事實上，不管大小病都往醫學中心跑，是錯誤的，可是台灣就這樣混日子多年，現在病毒大流行來了，就發現問題重重。未來如何才能走回正常的家庭醫師，社區醫院為主旳就醫體系？不知道未來數千億的行政院抗疫預算，有沒有考量到這個最核心的問題？

全球正面對一場新的革命，以新醫學革新為核心的新數位發展時代。沒有「全球醫學」就沒有「世界經濟」，這是全世界70億人現在最深的感受。每個人都在問，疫情何時可以結束？今天的全球醫界答不出來。老實說，這是多年來，在醫學醫療基礎投入不足的「匱乏政治學」，最慘痛的教訓。