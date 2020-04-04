桃園居家檢疫情侶陳屍屋內 疑燒炭尋短

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）2名自日本返國的吳姓男子及邱姓女子，在居家隔離檢疫時失聯。警方3日會同區公所人員上門後發現2人已死亡。警方初步研判應是燒炭輕生。桃園市長鄭文燦表示，將指示民政局等單位，持續掌握並關心所有居家檢疫及隔離的民眾。

《ETtoday》報導，吳男與邱女子3月底自日本返國後即進入居家檢疫，原計4月15日解禁，但由於2人自隔離第一天起就失聯，警方上門查詢，不料發現這對情侶已經死亡，現場留有燒炭的痕跡，沒有他殺跡象。

桃園分局武陵派出所表示，由於里幹事跟警方從4月2日起就找不到2人，但由於租屋處仍然有電視的聲音傳出，於是沒有進門。3日再度上門也找不到人。

警方設法進入屋內後發現2人屍體，與燒炭的痕跡。現場並未留有遺書或發現打鬥痕跡，並找到購買木炭的發票，研判死因為燒炭身亡。

桃園市長鄭文燦表示，負責居家檢疫的區公所同仁發現這2位民眾失聯後，3日下午由同仁及派出所員警會同房東進入其居所，初步研判是燒炭輕生，但詳細死因有待檢警完整調查。

鄭文燦也指示民政局、衛生局、警察局等單位，對於所有居家檢疫與居家隔離民眾，必須持續掌握狀況。希望社會大眾能給居家檢疫及隔離的民眾，更大的關懷與支持，陪伴他們度過這十四天。

安心減壓專線：03-3340935#3069，由專業心理師、社工師，陪伴市民朋友面對疫情時期的焦慮心情。

自殺防治專線：1925，衛生福利部24小時專線，提供心理諮詢服務。