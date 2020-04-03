台灣捐贈1,000萬片口罩予歐美　美國安會、歐盟執委會主席公開致謝　

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）總統蔡英文在週三（1）宣布我國將捐贈1,000萬片醫療口罩予受到新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）重創的國家，並展開與各國的防疫合作，提供藥物及技術等相關支援，消息一出包括美國及歐盟相關政府單位及首長皆公開表達感謝。

總統蔡英文週三在總統府發表談話時，表示我國將捐贈1,000萬片醫療口罩支援疫情嚴重國家的醫療人員，「前一個階段，我們組好了國家隊；在這個階段，我們要打國際盃，跟其他的國家一同做區域聯防、全面抗疫。」根據外交部，其中700萬片口罩將送予歐盟、瑞士及英國，200萬片給予美國。

對此，美國國家安全委員會（National Security Council）今（3）日在推特上轉發相關報導，並表示「我們感謝台灣人民在我們持續與武漢肺炎（coronavirus）大流行奮鬥時所提供的慷慨支持與合作。」

歐盟執行委員會（European Commission）主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）更在消息一出後就透過推特感謝台灣，「歐盟感謝台灣捐贈560萬個口罩協助對抗武漢肺炎（coronavirus）。我們非常感謝這種團結的行為。」

馮德萊恩提及，全球性的病毒疫情需要國際的團結與合作，台灣的捐贈顯示團結將使我們更強大（stronger together）。

美國在台協會（American Institute in Taiwan）在週三也透過臉書表示，處長酈英傑在當天拜訪台灣中央流行疫情指揮中心時，也向指揮官陳時中表達感謝，「這些急需的口罩將捐給全美各地第一線的醫療人員。台灣的的確確是真正的朋友！」

德國在台協會（German Institute Taipei）處長王子陶（Thomas Prinz）則在週四（2）透過臉書表示，「這700萬個口罩捐贈給不同歐盟國家，其中包含德國，真的是一場及時雨，對此我們表達由衷的感謝。」

王子陶還指出，「在這危機發生之初，台灣就已採取一系列明智的措施，以避免病毒在國內擴散。多虧有關單位關鍵的作為與民眾的合作，至今這些措施都相當成功。對此，我們向台灣表達崇高的敬意。」

除此之外，包括法國、英國、荷蘭、比利時，以及澳洲等國，都透過駐台辦事處公開感謝台灣在武漢肺炎疫情襲擊歐美等地時，所提供的援助及合作，並表示期盼與台灣在醫療甚或科技方面能有更多交流。