台灣今日新增9例武漢肺炎　包含2例本土感染

（台灣英文新聞／社會組 台北報導）中央流行疫情指揮中心今（3）日公布國內新增九例新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）案例，其中包含兩例本土感染，且一例為昨（2）日公布之確診社區保全的接觸者。

指揮中心今日公布新增七例境外移入及兩例本土感染病例，目前國內武漢肺炎總確診數來到348人，其中50人已解除隔離，五例死亡。

指揮中心指揮官陳時中今日表示，案347為昨日公布之社區保全確診病例（案336，50多歲女性）的接觸者，40多歲女性，無出國史，24日發病，曾二度就診未緩解，31日再度就醫即收治住院採檢，並於今日確診。

指揮中心表示，案347為確診保全服務的社區的附近住戶，為一般上班族。陳時中提及，指揮中心在進行疫調查看社區監視錄影帶時，發現案347與確診保全曾於3月19日及27日接觸過，詳細了解後發現雙方因為團購事宜曾交談約20分鐘，期間兩人皆沒戴口罩，目前懷疑病毒是由保全傳遞至案347；指揮中心也已掌握案347相關接觸者37人，其餘持續匡列中。

昨日確診的保全，由於其沒有出國旅遊史，目前感染源也不明，媒體詢問指揮中心是否可以公佈案例所在的社區地點，指揮中心應變官莊人祥則沒正面回應，他表示，保全平常騎機車上下班，工作時間外的活動仍在調查中，不過目前已請社區內的住戶進行自主健康管理，而有相關症狀、有出國史，或與保全有接觸的住戶，指揮中心就會採檢。

莊人祥提及，疫調將「盡量把可能暴露者找出來」，例如案347就是在疫調後發現的確診案例接觸者。「當我們有更進一步的有關保全跟住戶之間的互動更多的訊息，我們會評估後再釋出給各位知道。」

陳時中接著補充，社區裡監視器非常完整，外來訪客進入社區都一定找得到；社區內公共區域皆已經過消毒，社區住戶也將進行擴大採檢。

另一本土病例則為60多歲女性（案343），近期無出國史，但其丈夫3月17日自美國返台，個案於3月20日出現咳嗽、流鼻水等症狀，曾於24日至28日期間多次就診，31日再度就醫即收治住院採檢，並於今日確診。指揮中心表示，將對案343的丈夫進行採檢，以釐清感染源。