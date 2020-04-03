《紐時》：武漢肺炎爆發後 中國5週掃光全球20億片口罩

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）武漢肺炎在中國爆發後，中共5週內狂吸全球20億片口罩、4億套防護器材，包括護目鏡及防護服等。當疫情延燒至全球各國後，醫用物資極度短缺情況下，已復工的「中國製造」反而成為解決問題的新出口，但由於品質參差不齊，促使中間貿易商及運輸行業的崛起。

《紐約時報》4月1日以「一場搶奪口罩的全球混戰」為題報導，今年1月份中國爆發武漢肺炎疫情以來，北京當局5週內設法從各國進口了20億片口罩，相當於全球2個半月的總產量。除此之外更進口4億套醫用防護器材，包括護目鏡、針對生物危害的防護服等。

隨著疫情在全球爆發，造成上百萬人確診，5萬多人死亡，許多疫情重災國開始尋找口罩等醫療防護資源，而剛復工的中國使他們看到了一線曙光。

身為全球製造業龍頭的中國每天生產上億個醫用口罩，並準備將之賣給全世界。但錯綜複雜的海關法、激烈競爭的詐騙案也讓貿易商相當頭疼。

有貿易商表示，由於醫院拖欠付款的機率低，且需求明確，讓他們更願意將醫療防護器材賣給醫院。

因為各國都急需醫用防護物資，中國開始出現許多黑心詐騙客。1名中國紹興市男子多次以樹枝充當口罩售出，遭當地1家法院判處10年以上有期徒刑。

上海一位口罩貿易商表示，他們為了「傳說中」口罩庫存與對方討價還價了很久，「但在我查看了4-5個幽靈庫存後，我對於這些人的說法都保持懷疑態度」，貿易商表示。

就算順利買到口罩，運輸到本國仍舊是個不小的挑戰。疫情爆發之後，中國取消絕大多數的國際航班，這使得依賴客機腹艙運送的快遞變得相當困難。

而中國朝令夕改的呼吸防護口罩法規也讓進口商相當感到棘手。1名上海的貨運代理表示，上禮拜得知美國買主沒有美國食品和藥物管理局（FDA）的進口醫療器材許可證後，他只能拒絕發貨其下訂的一批口罩。

但是本週他發現FDA在大部分情況下都會允許這種工業用的呼吸口罩進口後，他就改變主意了。

上海得時紡織製品（Golden Pacific Fashion&Design）創始人兼總裁麥可克羅地表示，由於需求嚴重，生產商要求N95呼吸防護口罩及醫用口罩必須預付5成定金，其餘款項需在口罩出廠前付清。

「工廠有時候不會按照順序完成生產，會把出價最高的客戶排在最前面，因為這是個賣方市場」，克羅地說。