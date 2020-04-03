美國獲捐200萬片口罩 白宮國安會推文感謝台灣人民

美國國防部2日將遭武漢肺炎衝擊的航艦羅斯福號艦長克勞齊上校（右）解職。（圖取自facebook.com/USSTheodoreRoosev... 美國國防部2日將遭武漢肺炎衝擊的航艦羅斯福號艦長克勞齊上校（右）解職。（圖取自facebook.com/USSTheodoreRoosevelt）

總統蔡英文日前宣布捐贈美國200萬片口罩，對此，美國白宮國安會在官方推特表示，感謝台灣民眾在美國與武漢肺炎奮戰之際，給予美國的慷慨支持與合作。

蔡總統日前宣布，台灣積極加強與各國的防疫合作，將捐贈1000萬片口罩支援疫情嚴重國家的醫療人員，後續會視產能給予國際社會更多的支持。其中，將捐給美國200萬片、歐盟國家700萬片，以及友邦100萬片。

白宮國安會今天在推特上，引述路透社新聞表示，「感謝台灣民眾在我們持續與冠狀病毒大流行對抗之際，給予慷慨支持與合作。」

根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，至截稿時，全美2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診人數已經超過23萬例，5648人死亡。