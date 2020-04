美國獲捐200萬片口罩 白宮國安會推文感謝台灣人民

總統蔡英文日前宣布捐贈美國200萬片口罩,對此,美國白宮國安會在官方推特表示,感謝台灣民眾在美國與武漢肺炎奮戰之際,給予美國的慷慨支持與合作。

蔡總統日前宣布,台灣積極加強與各國的防疫合作,將捐贈1000萬片口罩支援疫情嚴重國家的醫療人員,後續會視產能給予國際社會更多的支持。其中,將捐給美國200萬片、歐盟國家700萬片,以及友邦100萬片。

白宮國安會今天在推特上,引述路透社新聞表示,「感謝台灣民眾在我們持續與冠狀病毒大流行對抗之際,給予慷慨支持與合作。」

根據美國約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)統計,至截稿時,全美2019冠狀病毒疾病(COVID-19,武漢肺炎)確診人數已經超過23萬例,5648人死亡。

We thank the people of Taiwan for their generous support and collaboration as we continue our fight against the coronavirus pandemic. #FreeAndOpenIndoPacific



