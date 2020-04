帛琉向世界求助 只有台灣伸出援手

武漢肺炎疫情蔓延全球,友邦帛琉駐聯合國常任代表歐萊.鄔露彤推文表示,帛琉向全球求援,除了台灣,沒有其他國家回應,她稱讚台灣是患難時的「真朋友」。

歐萊.鄔露彤(Ngedikes Olai Uludong)在推特發文表示,所有專家都說要「檢測、檢測、檢測」,但沒有人伸手相助。帛琉曾向全世界求援,但只有台灣回應。除了感謝台灣,她還稱讚台灣是「真朋友」。

她也在推文中附上2張照片,照片可見來自新光醫院的物資。

帛琉是台灣4個太平洋友邦之一。2019年冠狀病毒疾病(COVID-19,俗稱武漢肺炎)疫情延燒全球之際,除了寄送物資,台灣先前也曾協助帛琉篩檢病毒。

新光醫院院長侯勝茂3月初表示,距離台灣很近的帛琉收治一名美籍疑似病例,卻苦無採檢、檢驗能力,新光醫院不僅視訊教採檢,更將檢體送至台灣檢驗,最後確認為陰性,讓帛琉政府鬆一口氣。

外交部發言人歐江安表示,台灣基於對友邦人民健康的重視,多年來持續透過各類醫療衛生合作計畫,強化當地醫療體系的人力素質及硬體設備。

歐江安指出,此次武漢肺炎疫情爆發後,外交部在能力範圍內,且配合政府整體防疫政策的前提下,透過既有雙邊醫衛合作機制,積極回應太平洋各友邦的相關援助請求。

歐江安強調,未來台灣也將持續針對友邦防疫需求,擴大既有合作計畫,提供必要援助,以達到鞏固邦誼,並具體貫徹「台灣可以幫忙,且台灣正在幫忙(Taiwan Can Help, and Taiwan is Helping)」的精神,發揮最大的援外成效。