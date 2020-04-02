4月1日不愚人 優惠一波波開跑 義式早午餐買一送一

台灣飯店業在新冠肺炎疫情的影響下，優惠活動一波接一波希望吸引國內消費者的目光，台北美福大飯店趁著四月滿四週年之際，推出「美福四周年線上旅展」活動，為迎接四月初的連假，於4月1日至4月6日限時加碼，凡購買兩張下殺72折的彩匯「自助餐平日雙人晚餐券」，即贈送GMT義大利餐廳「週末早午餐買一送一」優惠券乙張，品嘗澎湃豐盛的異國百匯自助餐，以及義式風情的週末早午餐，喜愛自助餐的美食饕客絕對不容錯過。連假假期，台北美福也貼心送上優惠住宿專案，凡於4月1日至5月10日期間，於全館餐飲單筆消費滿4,020元，消費當日即可以2,020元+10%的破盤激省價，入住米其林推薦客房，連假期間單一定點移動，一站式食宿享受！於此同時，台北美福也為國家未來的小小棟樑們準備了超萌小物，凡於4月1日至4月30日止，於館內點用「兒童套餐」即可獲得美福與日本百年玩具品牌Toyroyal合作推出的新版沛醬兔乙隻！無論您是線上購物的閃靈刷手還是實體消費的忠實顧客，是鍾情美食的大朋友還是天真活潑的小朋友，整個四月，台北美福一「四」同仁，更多活動詳情請至飯店官網(www.grandmayfull.com)或電洽02-7722-3399。

不是愚人節！義式早午餐買一送一！

台北美福為回饋消費者，於線上旅展推出限時加碼活動，凡於4月1日至4月6日至購買「彩匯自助餐平日雙人晚餐券」兩張(每張3,200元)，即可獲得「GMT義大利餐廳週末早午餐買一送一優惠券」乙張。人氣自助餐廳「彩匯」，最大特色為每位賓客可獨享不定期更換菜色的位上主菜，有香煎日本A5和牛、爐烤龍蝦或伊比利豬老饕可供選擇，除此之外，將海中鮮味搬上餐檯的肥美生魚片，以及廣納異國風情的泰式美饌和印度師傅親烹的印度美食區，另外美福首屈一指的牛肉饗宴：現切爐烤牛排、美福熟成牛肉麵，都是饕客一再續盤的經典之作；而繽紛精緻甜點區選用多款國外頂級食材製作，擁有多達三十種以上的選擇，更是彩匯必訪必吃區。而GMT義大利餐廳的週末早午餐，將數十款地道義國佳餚以自助餐料理手法呈獻，另外還可享有精緻的位上主菜；彩匯自助晚餐每位原價2,200元，旅展價72折只要1,600元，GMT週末早午餐每位原價1,780元+10%，現在購買「彩匯自助餐平日雙人晚餐券」兩張，即贈買一送一券，品嘗義式自助餐的精緻優雅。

愛你愛你 加價2,020元入住五星飯店

防疫的同時也想擁有不影響他人的小確幸，台北美福提供一站式的食宿享受，讓您滿足口腹之慾的同時，也可以給緊繃的身心靈來個愜意美好的夜晚；台北美福於2020年4月1日起至5月10日止，凡於全館單筆餐飲消費滿4,020元，即可憑當日發票以2,020元＋10%雙人入住15坪寬敞空間的「行政客房」(原價16,170元)，享受客房免費的Minibar，體驗戶外恆溫游泳池和設備齊全的健身中心，是強健體魄、增加免疫力的最佳去處，而讓人弛放身心的三溫暖，更可緩解這些日子的焦慮與慌張，於此關鍵時刻，防疫行動不容怠慢！台北美福除了日常的消毒清潔之外，另外也啟動了嚴謹的防疫措施，以更為頻繁的定點定時清潔確保賓客的安全，而全館的客房及餐廳也使用經SGS及QPS等認證的 AQUECARE 滅菌機消毒，無論您是至美福用餐還是入住，輕鬆享有安全無慮的頂級假期。

兒童萬歲 寶貝專屬 萌寵小物帶回家

不讓疫情破壞可愛孩童們的笑顏，台北美福將整個四月變成「兒童月」，凡於4月1日至4月30日，至館內四大菜系餐廳：潮粵坊港潮餐廳、米香台菜餐廳、晴山日本料理以及GMT義大利餐廳，點用各廳的特色兒童套餐，即可獲得美福限定的「鼠版」沛醬兔乙隻！潮粵坊推出「香烤無骨牛小排」搭配可愛造型裝點的冠軍米飯等五道式套餐；身為米其林餐盤推薦的米香台菜，即便在兒童套餐上也絲毫不馬虎，將小朋友最愛的鮮蝦球以及風味十足的香腸炒飯，搭配濃郁順口的雞蓉玉米湯；由義籍主廚掌廚的GMT義大利餐廳，推出廣受歡迎的「義大利風味手工麵佐野菇」或「香煎牛排佐火腿起士」主餐，搭配精選湯品與手工甜點；晴山則端出日本媽媽們的家長餐點，以滑順的日式蒸蛋、鮮香的現烤鮭魚，搭配酥脆的炸蝦飯或入味可口的牛肉蓋飯。多款異國風味的兒童套餐，每套580元+10%起，讓小朋友吃得健康又能夠帶回令人愛不釋手的沛醬兔！