遠航案重開羈押庭 北院裁准張綱維羈押禁見

遠東航空股份有限公司董事長張綱維涉案遭聲押禁見，但法院裁定新台幣800萬元交保，檢方抗告後，高院昨天撤銷交保裁定；台北地院今天（2日）重開羈押庭後，諭令張綱維羈押禁見。

張綱維出庭前哽咽說，清白遭污衊，「真的很想死」。張綱維說，絕對沒有違反限制住居，家有老小，他不會逃亡，他生在台灣、死也會在台灣，他最難過的是清白遭污衊，「真的很想死」，目前有四、五組投資人有意願出資，如果今天真的被羈押了，可能會嚇跑投資人，公司就真的完了。

全案緣於，遠東航空公司去年12月間宣布因資金籌措困難停航，北檢為釐清張綱維有無涉嫌違反民航法擅自違法停業等規定，傳喚張綱維說明，訊後諭知限制出境、出海、住居。

另外，台北地檢署早已接獲情資，針對遠航資金是否遭不法挪用立案展開調查，指揮調查局深入偵辦，並函請民航局檢查遠航財務狀況，清查是否有掏空或其他不法情事。不過，北檢以偵查不公開為由，不願說明。

北檢3月30日將張綱維約談到案，訊後認定張綱維違反證券交易法、刑法詐欺罪、背信罪、民用航空法等，且有勾串、滅證、逃亡之虞，向法院聲請羈押禁見。

至於遠航停飛部分，檢方也認定張綱維違反民用航空法第110-3條擅自違法停業規定。

台北地方法院3月31日裁定張綱維，以800萬元交保，北檢立即提起抗告，台灣高等法院昨天認定，張綱維涉嫌掏空達數十億元，原審卻裁800萬元具保，不符比例原則，撤銷發回重裁。

台北地方法院收案後，經值班法官閱卷，今天上午重新召開羈押庭，傳喚張綱維等人到庭。