政院拍板　武漢肺炎防疫紓困加碼至1兆500億

紓困振興預算大幅加碼至新台幣1.05兆元，政府砸下千億挺就業，祭出「艱困企業員工薪資補助4成方案」，並補助司機及自營工作者，受惠者達192萬人，穩住16.67%就業人口工作機會。

因應武漢肺炎紓困，行政院今天上午召開臨時院會，通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」修正草案，加碼特別預算1500億元，行政院長蘇貞昌罕見親率相關部會首長在院會後召開記者會。

蘇貞昌宣示，紓困要達「企業不能倒、就業不能失、物流不能停、金流不能斷」的4大目標，同時也會有「紓困的陳時中」，每天向國人報告要如何紓困；政府持續超前部署，希望能達到圍堵、減災，但同樣受到影響的就是產業及國人，因此如何紓困、振興，他會帶著相關部會追加預算、走出困境。

行政院原先紓困經費包括600億元特別預算，及公務預算移緩濟急與基金400億元，蘇貞昌表示，今天第2階段加碼，追加特別預算1500億元，公務預算移緩濟急與基金部分，也加碼1000億元，另加上央行、郵政儲金與各公營銀行的貸款額度7000億元，前後共祭出1.05兆救台灣。

主計總處主計長朱澤民說明，紓困財源1.05兆元，規模占2020年名目GDP的5.4%，扣掉7000億元央行、公營銀行貸款額度，占比仍有名目GDP的1.8%。

對比紓困預算加碼前後，原先600億元預算，集中分配於經濟部、衛福部及交通部，第2階段加碼後，不僅經濟部獲分配預算大幅增加770億元，衛福部、交通部預算也均增加百億以上。此外，先前並未納入紓困預算分配的勞動部，加碼後分配到310億元預算，占整體紓困預算比重達24%。

在預算用途方面，政務委員龔明鑫指出，疫情擴散加劇，現在最擔心是出現失業潮，預估美國恐有4700萬人失業，使失業率飆高至3成以上，台灣必須超前部署，紓困預算加碼一大重點在於挺住就業。

龔明鑫說，將祭出艱困企業員工薪資補助4成方案，對象包括交通部匡列的14萬名員工，以及經濟部於服務業、製造業列出的66萬名員工，補助規模達480億元。

此外，針對司機及自營工作者進行補助，對象包括遊覽車及計程車自營業者12萬人及自營業者100萬人，補助規模336億元；合計紓困對象涵蓋192萬人，占總就業人數的16.67%。

龔明鑫指出，紓困另一主軸在於貸款額度再加碼，使金流不中斷，包括降低勞工貸款利率，金額500億元，針對中小企業，以經濟部千億保、中央銀行加碼低利2000億元相挺，中型企業有信保2000億及中大型專案700億元協助，針對大型企業，推出航空500億及海運300億元紓困貸款。

經濟部紓困預算大增，則主要來自於資金紓困，如協助防疫千億保等方案的利息補貼，以及振興抵用券、新增酷碰券加碼、敬老卡回饋等。