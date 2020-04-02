防疫優先部署 移民署桃園市服務站異地辦公演練

新冠肺炎疫情持續升溫，為避免疫情影響機關運作，移民署桃園市服務站30日下午規劃異地辦公演練，實地至該站各辦公處所異地演練，操作公務電腦系統、通訊及資訊等設備，測試結果一切順暢，業務不受影響。

桃園市服務站表示，此次演練規劃辦公場所採分艙分流、人員分區辦公為原則，劃分3個不同業務區，分屬不同樓層，並編組安排同仁至不同業務區、不同樓層辦公，人員進出分別使用不同出入口。本次演練模擬實務流程，從同仁戴口罩進入辦公處所，接著量體溫、以酒精消毒雙手開始，到實際操作公文電腦系統、資訊及通訊等設備，測試結果一切順暢。疫期期間民眾至各樓層洽公搭電梯，而移民署員工辦公則以步行樓梯方式上下樓，減少彼此感染機會。

桃園市服務站表示，人員進出服務站均須測量體溫及消毒，勸導進出辦公場所全面佩戴口罩，民眾前來洽公時也會查明入境時間及旅遊史，如判斷屬於居家檢疫或居家隔離對象者，立即通知當地衛生及警察機關。受理案件櫃檯新增設壓克力阻絕板，可有效降低病毒傳染風險。

桃園市服務站主任黃英貴表示，移民署要求所屬各地單位應針對防疫作為超前部署，透過實地演練，引導同仁熟悉異地辦公作業，做好萬全的準備。另外防疫期間為確保同仁值勤安全，除購置口罩、酒精及防護面罩等防護裝備提供同仁使用外，口罩亦維持至少2週存量，並加強宣導同仁，執勤時務必做好自我防疫保護及健康狀況管理，才能真正做好防疫工作。

訊息來源：移民署桃園市服務站

(新聞轉載自新住民全球新聞網)