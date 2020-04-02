助新住民就業 中市勞工局辦4大業別產業鏈工作坊

為協助新住民求職者順利找到工作，臺中市勞工局於11月底前結合在地企業擴大辦理「旅食台中-觀光旅宿餐飲產業」、「百變美學-美容美甲美睫產業」、「跨域行銷-電商平台產業」、「無微不至-照顧服務產業」等4大產業、18班次產業鏈工作坊，透過資深講師及現場實作體驗，協助新住民瞭解職場環境、學習職業技能，並由就業服務員推介工作機會、運用就業資源協助就業，歡迎新住民朋友踴躍報名！

臺中市勞工局長吳威志表示，目前臺中市新住民人口數有5萬8,598人，位居各縣市新住民人數第4名，而新住民朋友常因文化差異，造成求職失利，為解決這項困境，勞工局持續舉辦「新住民產業鏈工作坊」，受到廣大迴響，參加人數逐年增加；今年邀集中旅酒店、蘇菲亞美容工作室、丫丫販店等臺中在地事業單位，擴大辦理18班次產業鏈工作坊，由產業主管及資深員工擔任講師，說明各產業職能、分享產業文化，並透過現場實作體驗，增加工作實際感。

臺中市就業服務處代理處長許淑玲指出，市府除了舉辦產業鏈工作坊之外，也辦理「職能前導課程」，介紹職業訓練班的課程基礎，協助新住民找到適合自己的職業技能，順利銜接職業訓練班，扎實學到一技之長。因應新冠肺炎疫情，各活動場地都會做好事前消毒，並於活動前為參加人員體溫測量、要求戴上口罩等防疫措施，提供安心學習環境。各類活動詳細資訊可至臺中市就業服務處網站查詢，報名請洽04-24711326林小姐。

訊息來源：臺中市政府

(新聞轉載自新住民全球新聞網)