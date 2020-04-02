武漢肺炎「隱患」 冰島採檢高達五成「無病徵」

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）武漢肺炎最令人聞風喪膽的，不只是高傳染力，更是無症狀患者所帶來的「隱患」。冰島最新研究發現，竟有高達五成民眾是新型冠狀病毒（COVID-19）的無症狀患者，比例之高令人瞠目。

CNN報導，為了對病毒有更確切的認識，冰島採取了大規模採檢作法，截至3月31日，已篩檢了17,900人，是其36萬人口的5%。由於國家醫療單位以高風險民眾與有症狀患者為主，這大規模檢測主要由私人企業生技公司deCODE Genetics主導，任何無症狀、未隔離者，都可以登記篩檢。

該公司已檢驗了9,000人，雖僅1%為陽性，卻有50%的人並無病徵，顯見無症狀或輕症者恐怕在本次疫情傳播中扮演重要角色。此外，deCODE也得以從這大規模採檢中，對疫情獲得更清晰的畫面。舉例而言，來自義大利、奧地利、英國，甚至美國西岸的感染源，皆有各自特殊的的病毒突變情形。deCODE預計至少要篩檢5萬人，約總人口數的13%，作為評估疫情是否出現社區傳播、特殊群聚感染的重要參考。

根據worldometers數據，截至2日，冰島已確診1,220例，包括2個死亡案例。不同於其他歐洲與亞洲國家，冰島並未實施嚴格的營業限令與社交禁令，僅採取停課措施，並禁止百人以上集會。

冰島衛生官員自豪表示，該國尚毋須採取封城手段，因其自疫情爆發以來即嚴正以對，2月初就開始對全國疑似案例進行篩檢。「我們從中國爆發武漢肺炎疫情以來，就嚴肅看待此一危機，並不像其他國家那樣聳聳肩，認為事情不會演變成一發不可收拾。」