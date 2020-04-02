台灣新增10例武漢肺炎　總確診數達339例

（台灣英文新聞／社會組 台北報導）中央流行疫情指揮中心今（2）日公布國內新增10例新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）確診病例；截至目前為止，全國確診人數來到339，其中50人解除隔離，五人死亡。

衛生福利部長陳時中在記者會表示，今日新增兩例本土感染案例。其中，案336為50多歲女子，於3月17日出現喉嚨痛、流鼻水、咳嗽等症狀，26日發燒就醫，30日因症狀持續回診，經診斷有肺炎情形收治住院採檢，於今日確診。

陳時中表示，由於案336職業為社區保全，近期無出國旅遊史，目前已開始調閱錄影帶，並要求社區住戶實行自主健康管理，社區環境消毒也於今早開始進行。

陳時中並表示，將針對該社區進行擴大採檢，包括有接觸、有出國史，以及有呼吸道症狀的住戶，都應該要進行採檢。

陳時中在稍後接受媒體提問時強調，台灣目前疫情仍是零星社區感染；儘管他也提及，無法完全排除社區沒有零星感染源的可能性。目前無法釐清感染源的本土案例共有六人，對此指揮中心表示「仍投以最大的注意。」

另外，案335為50多歲男性，在3月20日與案291（60多歲男子，自印尼境外移入後感染）有一同喝咖啡，時間持續約一小時。病患3月23日起多日腹瀉不適，曾二度至診所及醫院就醫但狀況未緩解，後因得知案291確診，於31日再度就醫，當天即收治負壓隔離病房採檢，並在今日確診。

其餘八例皆為境外移入個案，包括為六男兩女，年齡介於10至60多歲，入境日為3月6日至31日之間，發病日介於3月15日至28日。發病前活動地為美國、加拿大、祕魯、玻利維亞、智利、阿根廷、巴西、英國、丹麥、奧地利，以及印尼；出國目的多為旅遊或就學。

其中，案338於3月5日至14日與家人跟團至奧地利與捷克旅遊，返國後居家隔離，25日發病，30日就醫採檢並於今日確診。該旅遊團截至目前共計五人確診，包括案61、案72、案104及案108。