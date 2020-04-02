疫情打擊旅遊業 泰國觀光大象挨餓悲歌

（台灣英文新聞 / 李昱德 綜合報導）由於武漢肺炎疫情影響，全球旅遊業受到衝擊，出國觀光的人數銳減，然而，影響的不只是靠觀光收入營業的地方商家，還有需要靠觀光客「餵食」才能生存下去的動物。

新聞已報導在街頭亂走尋找食物的奈良鹿，不過不只是奈良，泰國的大象也面臨同樣的困境。由於觀光客不來了，一天至多可以吃上200公斤食物的大象對業者造成巨大負擔，全泰國大約有4,000頭大象被人圈養，這次的危機已經讓超過1,000頭必須挨餓。

BBC報導，拯救大象基金會(Save Elephant Foundation)的創辦人Lek Chailert指出，如果沒有外來的幫助，這些大象將會面臨生存危機，尤其是部分已懷孕的母象，可能因此餓死或被主人放到街上去乞討。除此之外，也有可能會被賣給動物園，甚至是作為苦力被送回到伐林產業中。

再加上現在是乾季，許多被業者帶回原本的聚落，以「半野生」狀態自行覓食的大象，因為森林已經不夠多，即使脫離主人的照顧，他們也很難找到食物。

清邁媚曾縣大象庇護園地(Kindred Spirit Elephant Sanctuary)負責人Kerri McCrea表示，現在他必須花上三小時的時間才能找到足夠的乾草和玉米桿來餵食園區內的5隻大象。

McCrea說，這邊的人也跟他一樣，必須要花上這麼多的時間才能確保大象存活。最糟的情況就是，由於在地人並不是非常富裕，未來這些靠觀光為生的人，恐怕自身難保，如何能顧及動物？