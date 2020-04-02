【武漢肺炎】國衛院研究大突破 快篩試劑只需10分鐘

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）隨著各國爭分奪秒研發武漢肺炎病毒試劑，國家衛生研究院今（2）日傳出好消息，以SARS抗體研發可檢測新型冠狀病毒（COVID-19）的快篩試劑，10至15分鐘就有結果。

中央社報導，國衛院過去曾與國防醫學院共同研究SARS，發現武漢肺炎與SARS的抗體抗原部位相同，即向疾管署申請，取得新病毒來驗證抗體效用。國衛院副院長司徒惠康表示，研究人員月餘來將病毒增值、測試後，證實SARS抗體可檢測活體新冠病毒。

方法很簡單，比照流感快篩方式，用棉花棒往鼻孔身處採樣，將分泌物滴入有抗體的試劑盤，利用抗體會抓住病毒的特性，約10至15分鐘後，若出現線條，或試紙變色，即代表驗出陽性反應。這方法如同驗孕棒，快速又方便。

司徒惠康指出，快篩試劑比病毒核酸檢測省錢，可供醫療院所針對疑似個案進行快速篩檢。如此一來，若患者證實感染，不僅能及早介入，避免症狀惡化，並能及時採取隔離措施，降低疫情擴散風險。不過他也強調，快篩只是第一線應急，不能取代病毒核酸檢測。

接下來仍需進行多項實驗，確保快篩試劑靈敏度。儘管武漢肺炎病毒疑似因基因變異而衍生出多種類型，但只要變異並非與快篩選定部位相同，試劑就不會失靈。

司徒惠康透露，下周將召開招商會議，評選有意廠商試行量產，但由於還需多項試驗，目前仍無法確定，何時可應用於臨床。