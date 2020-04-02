中國遭指瞞報疫　川普：北京數據有點樂觀

美媒引述情報機密報告指中國隱瞞武漢肺炎感染與死亡人數。美國總統川普坦言，中國的數字「似乎有點樂觀」。至於中國開始協助其他國家防疫，川普則樂觀其成。

彭博（Bloomberg News）今天引述美國情報機密報告指出，中國刻意隱瞞境內2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診與死亡人數。美國官員表示，已經將這份報告送交白宮。

川普今天在白宮召開防疫記者會被問及此事時表示，他還沒有看到報告，但這個數字「似乎有點樂觀」（appeared to be a little bit on the light side）。至於中國的數字是否屬實，川普沒有明說，僅表示「我不是中國的會計師」。

川普也表示，他和中國國家主席習近平並沒有討論太多和確診人數相關的事，而是放在中國的因應措施與方法。

他重申和習近平關係良好，也強調美中簽訂第一階段貿易協定，中國同意將購買2500億美元美國商品，其中包括500億美元的農產品，雙方都想遵守這項協議。

在被問到中國透過宣傳對其他國家提供援助，企圖取得國際領導地位時，川普說，許多國家確實疫情險峻，如果中國協助他國，他樂觀其成。

也出席記者會的美國國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）則表示，無法確認任何來自中國的數字，沒有方法可以確認。

至於中國數字的真實性，歐布萊恩表示，包括中國社群媒體報導還有在中國的少數外籍媒體都有許多公開報告討論可以參考，但「我們無法確認任何數字」。

根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的2019冠狀病毒疾病疫情統計，至截稿時，中國確診人數為8萬2361例，死亡人數3316例。