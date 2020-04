台灣防疫有成　外媒投書：挺台加入WHO力道前所未見

台灣遏制武漢肺炎疫情普獲肯定,歐美國家媒體稱讚台灣是全球防疫榜樣。美國雙月刊「國家利益」發表一篇文章指出,歐洲支持台灣參加世界衛生組織(WHO)的力道從未像此刻如此強大。

「國家利益」(The National Interest)這篇投書標題為「為什麼台灣在冠狀病毒疫情的回應顯示歐洲應讓它加入世界衛生組織」(Why Taiwan's Coronavirus Response Shows Europe It Should Joint the World Health Organization),由華府全球台灣研究中心(GTI)執行長蕭良其(Russell Hsiao)與研究員舒茲(Katherine Schultz)聯合撰文。

文中指出,尤其在考量到台灣靠近中國,以及每年往來海峽兩岸的旅客數以百萬計之後,台灣被世衛組織排除在外或許更凸顯台灣的防疫成功。

隨著2019冠狀病毒疾病(COVID-19,武漢肺炎)開始蔓延進入歐洲,歐洲媒體顯然注意到台灣抗疫的成就。在英國,有報導強調台灣鑒於先前對抗嚴重急性呼吸道症候群(SARS)的經驗所做的準備,以及超前部署的預防措施限縮了台灣的病例數。

在德國,「南德日報」(Süddeutsche Zeitung)指出,相較於中國實施的完全隔離措施,由於台灣一開始即有效控制,這場危機並未完全凍結社交生活。

捷克媒體以及住在台灣的外籍人士,則是說明了為何台灣的病例極低,這些包括與民眾的有效溝通、扮演領導角色的國家衛生指揮中心、高品質的健保、持續的監控和測量體溫、口罩數量調控、明確的大眾預防指示和其他措施。

法國、比利時、斯洛伐克、荷蘭和波蘭的新聞媒體也報導了台灣對歐洲提供的方法。

斯洛伐克一家報紙感嘆,到目前為止,歐洲領導人對這些寶貴教訓幾乎沒有興趣,捷克則是其中一個引人注意的例外。布拉格市長賀瑞普(Zdenek Hrib)在推特(Twitter)發文,對於從台灣獲得應對這場大流行的工具表示讚賞,並表示將敦促總理和防疫當局採取經過驗證的方法,而不是「白費力氣」。

文章指出,歐洲聯盟在支持台灣參與世衛方面有著長久卻也混亂的紀錄。早在1999年,歐洲議會就表達支持台灣參與世衛組織,還發布決議支持台灣在2002年、2003年和2006年於世界衛生大會(WHA)擔任觀察員的地位。然而,為了不破壞歐盟與中國的關係,歐洲理事會於2004年投票反對台灣在世衛組織的觀察員地位。

直到2019年,台灣才受到志趣相投的國家前所未見的踴躍支持。

這種日益增長的支持,很可能是台灣與歐美之間全面強化合作與聯繫的結果,也可能是由於歐洲對中國的專斷政權愈來愈不滿,以及台灣相對有吸引力且自由。

台灣獲得更多支持的另一個原因可能是,歐洲逐漸意識到與中國任何形式的合作通常會伴隨而來的副作用,例如政治壓力以及與商業交易有關的意外警告。

這份投書表示,歐洲國家現在發現,從中國來的大量醫療用品幾乎毫無價值:荷蘭正召回60萬個FFP2等級有缺陷的手術口罩,捷克發現中國提供的快篩試劑錯誤率高達80%,西班牙則說他們獲得的試劑準確率僅30%。

在歷史上,從沒有一個時刻歐洲對台灣參加世衛組織的支持力道像現在那麼強大。外交部去年5月感謝34個國家、地區和國際組織對台灣爭取參與WHA的支持。在國家層級,英國、法國、德國和歐盟的政府官員在社群媒體、媒體和WHA全體會議支持台灣。

此外,歐洲、法國、德國和英國議會中支持台灣的議員首次聯手致函世衛組織秘書長,波羅的海國家立陶宛、拉脫維亞和愛沙尼亞近90個國會議員也聯合發信。

文章結論指出,台灣對武漢肺炎的應對贏得了國際社會特別是美國的高度評價和肯定,華府和台北最近宣布一項合作夥伴關係,以分享最佳作法並攜手對抗武漢肺炎,這是其他國家可以且應該採用的模式。