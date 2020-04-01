長榮文苑酒店(嘉義)逆勢開幕 慶開幕免費午餐享用到年底

長榮國際連鎖酒店再添生力軍！長榮文苑酒店自2019年12月21日起試營運，經過三個月的營運調整，將於今(1)日正式開幕，成為嘉義縣境內最大型國際級連鎖酒店。為歡慶開幕，即日起至4月30日止，酒店特別推出開幕優惠，雙人入住每房只要2,899元起，至咖啡廳用餐還有機會獨得大獎，免費享用午餐到年底。

長榮文苑酒店(嘉義)總經理蘇筱斐表示：「長榮文苑酒店(嘉義)逆勢開幕，希望提供民眾一個紓壓的環境，面對疫情的挑戰，酒店已做好完善的消毒及防疫配套作業，讓旅客可以享受安心的旅宿憩所，讓民眾舒緩緊繃的心情，放鬆身心靈以增強身心的免疫力。」

長榮文苑酒店（嘉義）是由佳茂集團投資，並委託長榮國際連鎖酒店經營管理，為該品牌全球第10家服務據點，該酒店緊鄰國立故宮博物院南部院區，距離高鐵站車程僅需五分鐘。酒店樓高12層，共計有263間客房，整體設計結合嘉義縣湖光山色的自然景觀氛圍與故宮南院知性藝文特色，並融入大量木質及綠化設計，精心打造一處舒適、質樸溫暖的旅宿空間，除了雙人房、四人房及套房等房型之外，也特別規劃了親子家庭房，以彩繪童趣牆面搭配卡通造型木製雙層兒童床架，鎖定親子客群入住。

為提供全方位的餐飲服務，酒店設有餐廳－咖啡廳、全天候提供輕食飲品的大廳酒廊、可依各式會議活動客製化的多功能會議室、包廂，以及挑高6米、融入嘉義特色－雲海、山林及河川設計、可容納400人次並配備最新視聽音響設備的無樑柱宴會廳，並結合嘉義在地產銷食材，融會各國料理手法，將長榮國際連鎖酒店傳承1/4世紀的經典菜帶到嘉義，讓賓客們同時享有視覺、聽覺、味覺及心靈的絕佳體驗。