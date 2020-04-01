澎湖福朋喜來登超佛心！買住宿送機票、SPA、早晚餐

澎湖唯一五星級酒店「澎湖福朋喜來登酒店」超佛心！推出史無前例的超激優惠，4月1日起至4月30日入住原價兩晚30,000元的港景豪華雙床客房三天兩夜兩人成行只要15,800元，再贈送14,616元的超值回饋禮，包含雙人澎湖來回機票、海港百匯自助早晚餐、機場來回接駁等超值禮遇，扣除禮遇內容後，等同只要1,184元就可入住五星酒店三天兩夜，平均下來每人每晚296元起！

為讓住客有更尊榮的五星享受，澎湖福朋喜來登酒店一併推出原價兩晚70,000元的港景吉貝雅爵套房住房專案，兩人成行只要22,800元起即可入住30坪港景吉貝雅爵套房三天兩夜，更貼心為旅客們解決機票及餐飲煩惱，再加贈總價22,516元的尊榮回饋禮，除了雙人澎湖來回機票、海港百匯自助早晚餐、餐飲美饌券、機場來回接駁等，還有市值7,900元的尊榮溫炙養生SPA芳療課程，折扣後回饋禮遇，僅要284元就能入住五星酒店頂級套房兩晚！體驗澎湖福朋喜來登備感溫馨舒適的環境，享受世界最美麗港灣徐徐吹來的微風，讓所有住客都能感受到獨一無二的休憩空間與自家般的舒服自在，讓身體累積的疲憊得到放鬆。

霸氣龍膽石斑抗疫上桌安心抗疫，放膽來吃

澎湖福朋喜來登酒店在抗疫期間，關心國人健康、欲提升免疫力，自4月1日起三大餐廳聯手推出「龍膽石斑海鮮季」，將豐富的維生素A、維生素D、鈣、磷、鉀等營養滿分的抗疫料理端上桌，於藍洞餐廳推出「龍膽石斑豪華海鮮麵線」及「龍膽石斑現燙魚片湯」；聚味軒海鮮中餐廳更是滿足饕客們的多元化的選擇，客製化龍膽石斑料理、龍膽膠質鍋，搭配澎湖特色料理入饌的「龍膽石斑三味先饗宴」(4人份)，完全是饕客們的夢幻天堂；宜客樂海港百匯自助餐主廚更是推出逾十道的龍膽石斑料理及富含Omega-3（DHA、EPA）對人體心血管及大腦活性有益的海鱺魚料理。

因應疫情期間，全館加強防疫措施，讓營養滿分的餐飲美饌、史無前例的超佛心住房優惠，從內到外滿足旅客的身心靈，提供旅客最安心、舒適的旅行。