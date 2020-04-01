越亮插旗台北車站 買一送一x 食髦防疫吃飯BAR

好心情，不該讓疫情來攪局，緊接而來的清明連假，飯BAR智作準備好了！沒辦法出國也能享受異國美食，【越亮 Only Pho You】插旗微風台北車站，4/1(三)起試營運，推出連續7天買一送一優惠，名額有限錯過可惜！此外出遊也不要忘記飯BAR，4/1-5/3的國定假日凡打卡標記飯BAR內湖旗艦店，出示貼文皆享單點85折優惠喔！

越亮登陸微風台北車站x限時限量 買一送一

飯BAR智作新品牌「越亮」─越式河粉專賣，4/1(三)正式登陸微風台北車站！就算無法出國也能一秒抵達東方小巴黎，盡情享受越南的真正滋味！除了有湯頭香醇的「越亮火車頭河粉」外，越亮 微風北車店還有更多獨家新商品，【香茅叢林直火烤牛排飯】以特選原肉沙朗牛排經過職人細心SPA按摩，再以飯BAR特製蔬菜水醃製增添風味，再用直火炙燒到表面微焦，Q彈帶點筋的口感每嚼一下都噴汁，迷人的肉汁與淡雅的香茅香氣，有如親臨熱帶叢林的狂野感；想要高雅的話就不能錯過【越式皇朝牛肉火鍋】，以鎮店之湯─牛肉清湯為基底，搭配特選牛培根與無限量的時令鮮蔬，滿足你無時無刻都想吃火鍋的台灣魂(更多越亮經典料理介紹如附件)！4/1(三)起至4/7(二)，每日中午12:30及晚上18:30發放20組號碼牌，憑號碼牌可享任一主食買一送一優惠(折扣低價者)，期間限定數量有限，心動即行動，避免向隅！4/8起至4/30，微風會員及醫護人員出示證件可享套餐加購75折優惠。

玩遍台灣BAR‧食髦防疫吃飯BAR

別因為疫情而影響了連假的好心情，變化無常的氣候最適合來點辣的！「水煮泡著牛兒片」因應台灣人口味減去過多的辣油，並保留宮保和燈籠椒「麻」與「辣」的香氣，剽悍酥麻的花椒，與香滑軟嫩的牛肉成為好搭檔，紅豔豔的色彩，鮮明又奪目，吃一口就湧出最下飯的好勁道。無論是出門散步或是宅在家追劇，都需要美食祭祭五臟廟，只要在4/1-5/3之中的國定假日(月曆紅字)，於社群網站上發佈貼文標記「飯BAR內湖旗艦店」，4/8起至5/3不限平假日來店用餐出示貼文，即享有單點85折的優惠，盡情享受美饌的甘味深沉，在這種非常時期，越是要珍惜每一刻的悸動！